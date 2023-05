Macron tahab keskkonnanõuete karmistamise tööstuse huvides pausile panna

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles neljapäeval, et Euroopa Liit peaks oma keskkonnanõuete karmistamise pausile panema, kuna EL on tema sõnul juba teinud märka enam kui teised maailma piirkonnad ning praegu on vaja stabiilsust, vahendas France 24. Vähem ses osas pingutanud piirkondadena tõi Macron näiteks nii USA kui ka Hiina.

Emmanuel Macron teatas oma üleeuroopalise regulatiivse pausi ideest kui ta tutvustas Prantsuse valitsuse plaani, mis peaks tagama riigi re-industraliseerumise läbi maksusoodustuste ja teiste meetmete. Need meetmed peaksid toetama nii rohetööstust kui ka sõidukite ja akude tootmist Euroopas. "Me ei taha mitte ainult roheturgu, vaid toota roheliselt enda pinnal," selgitas Macron.

Prantsuse leht Le Monde selgitas, et probleemi saab kokku võtta ühe küsimusega – kas on võimalik samal ajal tööstussektorit toetada, töökohti kaitsta ja omada eeskujulikke keskkonnaregulatsioone? Selle kõige taustal on tarbijad hindade kallinemise tõttu asunud oste tehes üha enam eelistama üha odavaimat toodet. Samas juhtis leht tähelepanu, et Euroopa tööstussektor on võrrelduna Hiina tööstussektoriga kehvemas konkurentsiolukorras, kuna hiinlased saavad toota tuuleturbiine ja tiivikuid ning elektriautosid vähem nõudlike keskkonnanormidega.

Emmanuel Macroni sõnavõttu kuulas ligikaudu 300 inimest, kelle hulka kuulusid nii valitsusministrid kui ka kõrged riigiametnikud, tööandjate ja ametiühingute esindajad. Samas oli publikus ka Euroopa Komisjoni volinik Thierry Breton.

Prantsusmaa on varem korduvalt tundnud muret USA presidendi Joe Bideni administratsiooni majanduspoliitikate ja eelkõige USA rohepöörde eelnõu üle, mis Emmanuel Macroni sõnul on protektsionistlikud. Macron on varem kutsunud üles Euroopat kaitsma end nii sellist tüüpi konkurentsi kui ka Hiina eest.