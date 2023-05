Riigikogu lisaistung kestis 30 tundi

Kuigi tavaliselt on riigikogus reede istungivaba, siis kogu selle nädala väldanud obstruktsiooni tõttu kogunes parlament riigikogu suurde saali ka reedel ning lisaistung jätkus terve öö ning lõppes laupäeva õhtul poole üheksa paiku.

Riigikogu liikmed jätkasid reede pärastlõunal alanud ja kokku ligi 30 tundi kestnud täiendaval istungil eelnõude, arupärimiste ja protseduuriliste küsimuste esitamist. Päevakorras olnud perehüvitiste eelnõu aruteluni istungil ei jõutud.

Saadikud esitasid täiendaval istungil menetlusse kokku 247 arupärimist ja 51 eelnõu. Esmaspäevast neljapäevani toimunud korralistel istungitel andsid saadikud üle 231 arupärimist ja 121 eelnõu.

Olukorra lahendamiseks kogunes mitmel korral riigikogu juhatusest ja fraktsioonide juhtidest koosnev vanematekogu. Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ütles, et koalitsioon ja opositsioon töötasid reede õhtul vanematekogus üle viie tunni selle nimel, et leida patiseisust väljapääsu.

"Opositsioon tegi omapoolse kompromissettepaneku, mis koosnes neljast punktist, neljast põhimõttest. Koalitsioon seda tõsiselt arutas, ütles, et see ei sobi neile. Ja pärast viite tundi arutelusid ja diskussioone tõdesime, et oleme samas seisus tagasi, kus enne seda," lausus ta.

Täiendava istungi päevakorras oli valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine, mis on eelnõude, arupärimiste ja protseduuriliste küsimuste hulgalise esitamise tõttu edasi lükkunud kõigil istungitel alates esmaspäevast.

Riigikogu täiskogu koguneb uuesti esmaspäeval kell 15.