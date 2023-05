Õigusteadlane: vaenukõne eelnõu on abstraktne ja tekitab liigset koormust

Erakondade vahel on aastakümneid loonud pingeid küsimus vaenukõne ümber ja keda ikkagi millise laimu eest karistada tohib. Viimase ja seni kehtiva otsuse järgi saab karistada vaid juhul, kui üleskutsed põhjustavad ohtu kellegi elule, tervisele või varale.

Nüüd saatis reformierakondlasest justiitsminister Kalle Laanet kooskõlastamisele eelnõu, mis lubaks karistada ka neid, kes teevad avalikult üleskutse vaenamisele.

"Näituseks, me oleme liikumas hästi aktiivselt kliimaneutraalsuse poole. Ja kui minnakse avalikult üleskutsega, et kõik autoomanikud, kes kasutavad autosid suurema kui kolmeliitrise mootoriga, noh, neil tuleb jalg taha panna. Minnakse näiteks raekoja platsile, tehakse selles avalik üleskutse. See on karistatav tegu sellisel juhul, kui see tulemus on väga reaalselt saabumas. Ehk see avalik õhutamine üleskutse võib viia reaalse kahjuni," ütles Laanet.

Õigusteadlase Jaan Ginteri hinnangul eelnõu sellisel kujul vastu võtma ei peaks. Ta leiab seal hulga puudusi, muuhulgas, et mitu mõistet on õiguslikus ruumis laialivalguvad. Näiteks väljendid "õhutamine" ja "avalik kord".

"Avaliku korra rikkumine on ka see, kui keegi kuskil lärmab. Kui nüüd on oht, et keegi lärmama hakkab… ilmselt oleks see… nüüd siis sellepärast on eelnõusse tehtud eraldi lõige, kus on siis hakatud seda avaliku korra ohtu lahti seletama, aga see lahti seletamine on ka omajagu abstraktne, arusaamatu," rääkis Ginter.

Seepärast tekitaks eelnõu Ginteri hinnangul asjatuid menetlusi ja see koormaks politseinike, prokuratuuri ja kohtuid senisest enam.

Riigikogu liikme Urmas Reinsalu sõnul Isamaa erakond eelnõu ei toeta. Reinsalu sõnul on eelnõu ebavajalik ja see vähendab sõnavabadust.

"Eesti on elanud ära inimpõlve vabas Eestis ilma selleta ja ma ei näe mingit vajadust, et see on nüüd praegusel ajal see kõige tõsisem küsimus," ütles Reinsalu.