Läti peaminister: Eesti maksutõusud Läti maksupoliitikat ei mõjuta

Karinši sõnul ei ole maksude tõstmine ega langetamine Lätis praegu üldse teemaks, arutatakse pigem seda, kuidas Läti maksusüsteemi lihtsamaks ja arusaadavamaks muuta.

"See on protsess, mis on just alanud. Sel aastal otsustame ära, mida me muudame ja tulevail maksuaastail tehakse muutused siis teoks. Tundub aga, et Eesti uus valitsus on juba ära otsustanud, mida nad tahavad ja eelnõu on parlamendis," ütles Karinš. "Muidugi me jälgime oma naabreid, kuid meie mõtteviis on praegu veidi erinev."

Eestlasi madalamate maksude ja odavamate hindadega Lätti ostlema meelitada pole Karinši sõnul mõistlik.

"Ma tean, et maksukonkurents ei ole minu valitsuse eesmärk, sest minu riigi majanduslik areng põhineb investeeringuil, tööoskuste parandamisel ja firmade toodete ning teenuste ekspordil EL-i ja kogu maailma," sõnas Karinš.

Läti peaminister saabus Tallinnasse Lennart Meri konverentsile. Samal põhjusel Tallinnat väisav Leedu peaminister Ingrida Šimonyte ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Leedu-Poola elektriühenduse Harmony Link rajamise edasilükkamine on küll kahetsusväärne, kuid Leedu ja teiste Balti riikide lahtiühendamisele Vene elektrivõrgust mingit mõju ei avalda-

"See ei ole mingi takistus lahtiühendamisele kui sellisele. Sest peamine funktsioon, peamine roll Harmony Lingi jaoks on kaubanduslik. Tehnilises mõttes pole see ühendus hädavajalik," sõnas Šimonyte.

Leedu peaminister kinnitas ka, et Leedu ei kavatse end Vene võrgust enne teisi Balti riike lahti ühendada, ehkki, nagu hiljutine katsetus näitas, on see tehniliselt võimalik.