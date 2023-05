Toots võitis Keskerakonna Tartu piirkonna juhi valimistel Kiike

Vaatamata riigikogu valimistel Tartus mandaadita jäämisele võitis Keskerakonna Tartu piirkonna juhi valimistel Jaan Toots kindlalt Tanel Kiike. Toots lubas hakata tegelema sellega, et sõnastada senisest selgemalt, kes on Keskerakonna valija ning mitte ujuda siia-sinna ja üritada kõigile meeldida.

Eelmisel nädalal toimunud iga-aastasel valimiskoosolekul kandideeris Jaan Tootsi kõrval piirkonnajuhiks ka riigikogu liige ja endine minister Tanel Kiik. Kui Kiige poolt andis hääle 19 keskerakondlast, siis Jaan Tootsile kuulus 41 keskerakondlase toetus.

Jaan Toots on Keskerakonna Tartu piirkonda juhtinud alates 2019. aastast. Märtsis toimunud riigikogu valimistel Keskerakond oma mandaadi küll Tartus kaotas, kuid Tootsi sõnul käivadki poliitikas asjad üles-alla ning piirkonna õhkkond on sellele vaatamata tema kinnitusel terve ja töine.

"Ma olen oma inimestele väga tänulik usalduse eest ja ise ka väga palju panustanud siia, sest mul on aega."

Tootsi eesmärgiks piirkonnajuhina on selgemalt taas sõnastada, kes on Keskerakonna valija ning mille eest erakond võitleb.

"Me peame selle eest seisma, mitte ujuma siia-sinna ja kõigile meeldima. Mina olen selles mõttes ka inimene, kes on sihikindel - ma paljudele ei meeldi, sest ma ütlen otse välja. Aga ma olen selle poolt olnud, et Tartu elu parem oleks ja olen seda ka korduvalt öelnud, et mina saan ka koalitsiooniga Tartus läbi."

Oluliseks peab piirkonnajuht Toots sedagi, et erakonnale leida uusi liikmeid ning tagada seeläbi järelkasv. Tootsi sõnul on Keskerakonnas üldisemalt järelkasvu küsimus tagaplaanil, aga Tartu piirkond võiks kogu erakonnale eeskujuks just järelkasvu tagamisel olla.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et erakonnal on Tootsile kaks ootust. Esiteks, et erakonna põhisõnumid nagu inimeste toimetulek ja sotsiaalmajanduslik pool, et nende eest seistakse ka Tartus. Teiseks, et erakonnal oleks ideid ja soovi ka Tartu linna paremaks muuta.

"Kahe ja poole aasta pärast saame me taas mandaati küsida Tartu linna elanike käest, kohalike omavalitsuste volikogude valimiste raames ja kindlasti see eeldab seda, et piirkonda tugevdada. Et sinna tuleksid uued liikmed, aga ka see, et Keskerakonna Tartu linna piirkond käib välja just need ideed ja põhimõtted, mida Tartu linnas paremaks teha," sõnas Ratas.

Küsimusele, miks Tootsi kõrval kandideeris piirkonna esimeheks riigikogu liige Tanel Kiik, vastas Ratas, et see oli Kiige enda soov.

"Ta on Tartu piirkonna juhatuse liige, ta oli ka Tartu piirkonna aseesimees. Ministrina, päris palju seotud Tartuga, läbi terviseministri positsiooni, läbi sotsiaalministeeriumi – olgu selleks Tartu Ülikooli kliinikum või teised tervishoiuasutused," märkis Ratas.

Möödunud riigikogu valimistel sai Keskerakond 15,3 protsenti häältest ja uues riigikogus 16 mandaati. Neli aastat varem oli erakonna tulemus 23,1 protsenti ja 26 mandaati. Tartu linnas saadi 7,3 protsenti toetust ja jäädi mandaadita.