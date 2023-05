Raport: FBI Trumpi valimiskampaania uurimine põhines nõrkadel tõenditel

Eriprokurör John Durham avaldas esmaspäeval raporti ning leidis, et USA Föderaalsel Juurdlusbürool (FBI) puudusid konkreetsed tõendid Donald Trumpi 2016. aasta presidendikampaania uurimiseks. Durham alustas 2019. aastal uurimist, mille eesmärk oli läbi vaadata õiguskaitseametnike otsused, kus uuriti Trumpi ja tema kampaania meeskonna sidemeid Venemaaga.

FBI uuris väiteid, et Trumpi 2016. aasta valimiskampaania oli Venemaaga seotud. Eriprokurör Robert Muelleri uuring ei leidnud konkreetseid tõendeid, et Trumpil olid sidemed Venemaaga.

2019. aastal määras toonane justiitsminister William Barr FBI võimalikke eksimusi uurima prokurör Durhami. Umbes 300-leheküljeline raport tähistab neli aastat kestnud uurimise lõppu.

Durhami raporti kohaselt polnud USA õiguskaitseorganitel 2016. aasta presidendivalimiste uurimise alustamisel mingeid tõelisi tõendeid kokkumängu kohta.

Durham tõi välja, et FBI uurimine põhines korralikult analüüsimata andmetel. "FBI ametnikud näitasid üles analüütilise täpsuse puudumist," ütles Durham. Eriprokuröri sõnul viis see selleni, et uurijad tegutsesid ilma asjakohase objektiivsuse ja vaoshoituseta.

Durhami sõnul näitasid mõned uurimisega otseselt seotud isikud Trumpi suhtes üles avalikku põlgust ning teatasid, et takistavad tal ametisse astumast, vahendas Financial Times.

Durham ütles veel, et FBI ja justiitsministeerium näitasid Trumpi ja tema 2016. aasta rivaali Hillary Clintoni uurimisel üles topeltstandardeid.

Trump tervitas raportit. "Wow! Pärast põhjalikku uurimistööd jõudis eriprokurör John Durham järeldusele, et FBI poleks kunagi tohtinud Trumpi-Vene uurimist käivitada," teatas Trump.

Raportit kommenteeris ka FBI. Föderaalsel Juurdlusbüroo teatel on praegune FBI juhtkond rakendanud asja parandamiseks kümneid meetmeid ja viinud läbi reforme.