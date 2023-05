Martin Helme hoiatas meelepaha tänavatele valgumise eest

"Eile (esmaspäeval - toim) oli Eesti demokraatiale väga must päev. Liberaalne leer rikkus tuimalt ja jultunult nii riigikogu kodu- ja töökorra kui põhiseadust ning sõna otseses mõttes vaigistas parlamendi opositsiooni. Täiesti seaduslikult käituva opositsiooni. Selgelt seadusevastaselt. Olemegi jõudmas vaikivasse ajastusse," kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et riigikogu opositsioonil ei lasta teha oma tööd, mis sest, et see töö on seadusi järgiv. Helme sõnul ei ole Eestis põhiseaduse kriisi, sest parlamendis on ka varem töötakistust korraldatud.

"Seda on alati lahendatud seaduslikult, reeglina poliitilise kompromissi leidmisega. Meil on selge demokraatia kriis, sest parlamendi opositsiooni poolt korraldatud töötakistust on otsustatud lahendada seadust rikkudes ja jõudu kasutades. See, mida Kaja Kallas, Lauri Hussar ja Lauri Läänemets on teinud, on omane Venemaa, Valgevene, Venezuela parlamentidele, mitte demokraatliku Euroopa riigi parlamendile."

Suurima opositsioonipartei juht leidis, et praegusel olukorral on pika vinnaga halvad tagajärjed, sest koalitsioon astus esmaspäeval üle nähtamatu piiri, kust tagasi normaalse ühiskondliku korra suunas on väga raske saada.

"Esiteks, kui see on lubatud liberaalidele, siis on see tulevikus lubatud ka konservatiividele. Ärge oodake midagi vähemat, kui rollid muutuvad! Teiseks, kui poliitiline opositsioon parlamendis surutakse jõuga maha, liigub protest tänavale. Otsustades minna poliitilist vastasseisu lahendama jõuga, kutsub valitsus esile vastujõu. See omakorda tähendab veelgi rängemat ühiskondlikku lõhestumist, parlamentaarse debati asendumist parlamentaarse kaevikusõjaga, meelepaha valgumist tänavale ja üleüldist ühiskonna kinni jooksmist."

ERR-iga vesteldes lisas Helme, et kui koalitsioon takistab jõuga opositsioonisaadikutel oma seaduslikku tegevust riigikogus, siis tuleb appi kutsuda rahvas.

"Ja rahvas võib hakata takistama koalitsioonisaadikutel tööle tulemist, sest meil takistatakse praegu töö tegemist."

Helme lisaks, et ta ei avaks pandora laegast hea käega ja poliitika peaks jääma parlamenti, sh tulised vaidlused.

"Kui poliitika läheb tänavatele, siis seda on väga raske kuidagigi uuesti normaliseerida. Aga sinna suunas valitsuskoalitsioon oma käitumisega tüürib. Mida rohkem nad jõudu kasutavad, seda keerulisemaks läheb riigi valitsemine ja ühiskondlik olukord."