Kuressaares avastati veeproovidest saastet, kraanivett kasutada ei tohi

Kuigi Kuressaare peatrassi joogivesi on valdavas osas E.coli ja coli-laadsetest bakteritest puhas püsinud ja esmaspäeval lasti torustikest välja voolata hiigelkogustes vett, avastati kahest esmaspäeval võetud veeproovist saastet.

Ühel juhul tuvastati E.coli bakter torustikust, mis on kahel varasemal päeval puhas olnud, mis viitab võimalusele, et tegemist võib olla torustikku lõpuosasse jäänud jääksaastega, teatas terviseamet.

Kuivõrd E.coli võib inimese tervisele endiselt suurt ohtu kujutada, ei saa terviseamet veel Kuressaare joogivee kasutamist lubada.

"Kuigi lootsime täna proovide real nulle näha, on olukord teine ja bakteriaalne saastumine ei ole tühine juhtum, mille saaks kergekäeliselt lõppenuks kuulutada. Näiteks sarnase intsidendi puhul Lääne-Virumaal Sõmerul võttis lõplik mahutite, trasside ja joogivee puhastamine aega 1,5 kuud, sest kanalisatsiooniavarii tõttu torustikku sattunud A-hepatiidi viirus oli visa kaduma," ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht.

1993. aasta Sõmeru juhtumi tõttu haigestus 545 inimest, kellest 100 vajas haiglaravi.

Teisipäevasel kriisikohtumisel Saaremaa vallavalitsuse, Kuressaare Veevärgi, terviseameti ja teiste partnerite vahel arutati muu hulgas küsimust, kas on võimalik lubada vee kasutamist piirkondades, kus joogivee proovid on püsinud kolme päeva jooksul bakteritest puhtad. Leiti, et kui veetrassi saab saastunud veega piirkonnast isoleerida, siis saab erandeid lubada.

Otsuseid piirkondlike erandite tegemiseks teisipäeval veel vastu ei võetud.

"Küll aga ei soovita terviseamet vee tarvitamist asutustes, kus viibivad riskirühma inimesed, näiteks lapsed või eakad, kuni me saame kindla veendumuse, et joogivesi on seal piirkonnas püsivalt puhas," ütles Albreht.

Terviseameti sõnul tuleb Kuressaare inimestel olla valmis selleks, et kõikide piirkondade joogivee puhtaks tunnistamine võtab loodetust kauem aega. Probleemseks võib osutuda just saastunud vee seismine torustike lõpuosas, kui ei lasta vett piisavas koguses välja voolata.

Pilt Kuressaare haiglast näitab, et joogivee saastumisega seotud nakatumiste hulk on püsinud stabiilsena. Pühapäeval käis gastroenteriidi tõttu erakorralise meditsiini osakonnas 13 inimest. Kiirabil oli pühapäevase valve jooksul kolm gastroenteriidiga seotud väljakutset ja selliste kutsete arv väheneb. Esmaspäeva hommikust kuni teisipäeva pärastlõunani pöördus kõhukaebuste tõttu haigla vastuvõtule 12 patsienti.

"Terviseameti hinnangul on valdavalt tegemist haigusjuhtumitega, mis on seotud Kuressaare joogivee esialgse reostumisega ning ei ole välistatud, et inimest tabanud haigus võibki kesta üsna pikalt. Lisaks võib esineda juhtumeid, kus nakatutakse perekonna sees, kui bakter satub haige inimese kaudu pindadele või toiduainetele, mida puudutavad terved pereliikmed, kes seejärel samuti haigeks jäävad," rääkis terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Tõsiste haigussümptomite jätkumisel tuleks abi otsida perearstilt või pöörduda abi saamiseks haigla erakorralise meditsiini osakonda. Abi saab küsida ka perearsti nõuandetelefonilt 1220.

Puhast joogivett saab Kuressaare linnas kolme asupaika paigaldatud veepaakidest. Punktid on avatud iga päev kuni probleemi lahenemiseni kell 10–20. Puhta joogivee saamiseks tuleb kaasa võtta isiklik anum.