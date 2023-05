Ratas: peaminister ei tohiks niivõrd lõdvalt Vene kaardiga vehkida

Peaminister Kaja Kallase kasutatud võrdlus, et opositsioon käitub riigikogus koalitsioonile nõudmisi esitades nagu Venemaa enne sissetungi Ukrainasse, on täiesti kohatu, ütles Keskerakonna juht Jüri Ratas.

"Vastuseis perehüvitiste kärpimisele, mis sai viis kuud tagasi vastu võetud kõigi, ka Reformierakonna poolt ja sellistele maksutõusudele, millest valimistel ajal ei iitsatatudki, on normaalne reaktsioon. Võrrelda seda miski Venemaa sõjaeelse käitumisega ja Hitleri Saksamaaga on täiesti kohatu ja absurdne. Hea aasta eurooplane, see ei ole euroopalik," lausus Ratas.

Peaminister Kaja Kallas (RE) võrdles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" opositsiooni suhtlemist koalitsiooniga Venemaa käitumisega lääneriikidega enne Ukrainale kallaletungi. Kallase sõnul ei ole opositsioonil õigust koalitsioonile dikteerida, milliseid eelnõusid võimuliidu erakonnad esitada võivad.

Kallas võrdles koalitsiooni ja opositsiooni omavahelisi suhteid läänemaailma ja Venemaa suhetega enne seda, kui Venemaa Ukrainale kallale tungis.

"Enne seda kui Venemaa läks Ukrainale kallale, siis samamoodi Venemaa esitas nõudmisi, siis küsiti ka, et mida lääs saaks teha, et de-eskaleerida," ütles Kallas.

Ratas märkis, et selline suhtumine opositsiooni ei aita teineteisemõistmisele kuidagi kaasa.

"See kõik ei aita ju kuidagi kaasa väiksemagi usalduse tekkimisele riigikogu saalis ja parlamendi ning valitsuse vahel. Mõistan, et peaminister püüab siin talle edu toonud välispoliitikas kujunenud kuvandit kasutada sisepoliitikas, kuid ma küll sügavalt kahtlen, et see sellisel moel töötab. Selliste võrdluste asemel ootaks konstruktiivsemat lähenemist! Peaminister ei tohiks niivõrd lõdvalt Vene kaardiga vehkida," lausus Ratas.

Ratas lisas, et Kallas ei adu oma tegevuse tagajärgi ega mõista absoluutselt, miks tänane olukord on tekkinud.

"Eelnõusid menetletakse turbokiirusel nii, et on minimaalne ja näiline kaasamine. Ja kõik sellele hullusele vastuseisjad on riigivaenlased. Hoopis see kõlab omasemalt mõnele muule riigile kui Eesti," lausus Ratas.