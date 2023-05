Kallas ei soovinud opositsiooni Venemaaga võrdlemise pärast vabandada

Kallas võrdles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" opositsiooni suhtlemist koalitsiooniga sellega, kuidas Venemaa käitus lääneriikidega enne kallaletungi Ukrainale.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik küsis kolmapäeval riigikogu infotunnis Kallaselt, kas ta kavatseb oma sõnade eest vabandada.

Kallas selleks vajadust ei näinud ja kordas oma raadiosaates öeldud seisukohta.

"Ma võrdlesin teie läbirääkimiste taktikat selle taktikaga, mida Venemaa kasutas enne Ukraina sõda. Täpselt samamoodi olid ajakirjanikud minult küsimas, mida lääs peaks pakkuma, et deeskaleerida. Vaadake, lääs ei ole seda olukorda Ukrainas tekitanud ja samamoodi ei ole seda olukorda siin, et riigikogu ei saa seadusi menetleda, tekitanud koalitsioon. Jah, teil on võimalik teha konkreetsetele seadustele obstruktsiooni ja esitada muudatusettepanekuid, mida me saame arutada, aga hetkel te nõuate endale õigust, mida opositsioonil ei ole mitte kunagi olnud," ütles Kallas.

"Ma ei vabanda nende sõnade eest, sest see läbirääkimiste taktika on täpselt sama. Te nõuate endale õigusi, mida ei ole opositsioonil mitte kunagi olnud," märkis Kallas.

"See läbirääkimiste taktika on täpselt sama. Te esitate nõudmise õigustele, mida teil ei ole kunagi olnud, te ähvardate ja võtate riigikogu pantvangi, öeldes, et te ei lase siin valitsuse esindajal esitada valitsuse poolt seaduseelnõusid, ja te tahate, et me istuksime maha ja lepiksime teiega kokku, mis eelnõudega me tuleme ja mis eelnõudega me ei tule. See ei ole see demokraatia vorm, mis Eestis on," rääkis Kallas veel.

"See on täpselt see läbirääkimiste taktika, millest ma räägin. Ja ma ei ole võrrelnud opositsiooni Venemaaga, vaid seda läbirääkimiste taktikat, mida te kasutate. See on seesama KGB läbirääkimiste taktika, täpselt sama," lõpetas Kallas.