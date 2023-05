Ott Lumi: demokraatia kriis ei ole veel käes

"Ma ütleks, et see hetk (demokraatia kriis – toim.) ei ole veel käes. Aga kui see jama kestab veel paar nädalat, siis võiks olla kerge murenoot õhus. See, mis praegu on toimunud, on minu silme läbi väga inetu, aga see on poliitilise mängu osa," rääkis Lumi kolmapäeval "Vikerhommikus".

"Ma arvan, et praegu veel midagi hullu ei ole. Kõik mida me praegu näeme on mõnes mõttes normaalne demokraatlik protsess. Aga teisest küljest – näiteks Soome parlamendis me sellist asja ei näe. Eks siin natuke poliitilise kriisi lõhna on. Ma eeldan, et kõik osapooled saavad aru, et nii enam pikalt edasi tõmmelda ei saa," leidis ta.

Lumi hinnangul peavad kodanikud siiski harjuma sellega, et demokraatias ja poliitikas tervikuna "selliseid asjad" aeg-ajalt tekivad.

Politoloogi hinnangul on praeguses kriisis süüdi mõlemad pooled.

"Mis puudutab üldpilti, siis päris lambist see kriis ei ole tekkinud – see tuleneb sellest, et ennekõike Reformierakond ja teised koalitsioonierakonnad ei ole meile enne valimisi täit tõtt rääkinud, mis puudutab riigi rahanduse situatsiooni. /---/ Olukord, kus huvirühmad ei ole informeeritud enne valimisi, mis maksupoliitikas toimuma hakkab, siis see tekitabki trotsi," rääkis Lumi. "Kui valimistel, valimiskampaanias ei räägitud maksutõusudest, siis kas on normaalne, kui parlament üldse ei reageeriks sellele?" küsis ta.

Teisalt pole tema sõnul siiski päris normaalne see, kuidas opositsioon olukorrale on reageerinud. "Opositsioon on päris räigelt üle reageerinud – kui EKRE tegi eile väljamarsi, siis see pole päris normaalne. Meie parlament on disainitud Saksamaa parlamendi järgi, aga seal me selliseid asju ei näe," tõdes Lumi.

"Aga samas see, mida koalitsioon teeb, kui võrdleb opositsiooni tegevust Natsi- Saksamaaga, siis ka see pole adekvaatne," lisas ta.

Küsimuses, kuidas pinget maandada, tuleb vaadata erakondade kui Eesti poliitika keskme suunas, rõhutas Lumi.

"Praeguses seisus ma vaataks selle pilguga, et ühiskond on läbi parlamendi oma rahulolematust näidanud. Teatud mahus on see normaalne, aga nüüd küsimus, kuidas seda lõpetama hakata. Siin ma vaataks Isamaa ja Keskerakonna otsa, sest EKRE poolt seda lahendust ei tule. Nemad on klassikaline protestierakond ja nende jaoks on riigis ebastabiilsuse tekitamine nende DNA-s. Aga ma meeldan, et Isamaa ja Keskerakond saavad ise ka aru, et ühiskonnale on signaal antud ja nüüd aeg seda kokku tõmbama asuda," rääkis Lumi.