Bolt tahab Tallinna rendiautosid juurde tuua, linn esialgu probleemi ei näe

Boltil on plaanis tuua Tallinna juurde uusi rendiautosid, kuid kui palju neid tuuakse ja millal, pole ka ettevõtte enda jaoks praegu selge.

Boltist öeldi ERR-ile, et kindlasti ei oota Tallinna ees massiline autode lisamine.

Henriko Aer, Bolt Drive'i Eesti juht ütles, et liisingu raamlepinguga ostetavad autod ei saabu korraga Eestisse, vaid aasta jooksul lisatakse autosid kõigis kolmes Balti riigis. Eestis viiakse lisaks Tallinnale autosid ka mujale linnadesse.

"Täna on raske öelda täpset arvu, mida Tallinna lisame. Ennekõike lisanduvad uued rendiautod Lätti ja Leetu. Eestis kavatseme laieneda uutesse linnadesse ja laiendada tegevusraadiust Harjumaal," lausus ta

Aer lisas, et tulemas on palju uusi mudeleid, mida varem pole Bolt Drive'i platvormil saadaval olnud, sealhulgas elektriautod.

Tallinnas hakkab kätte jõudma ka Bolti esimeste rendiautode amortisatsiooniperioodi lõpp ning autoparki on vaja nagunii uuendada, ütles Aer.

"Swedbanki ja Luminori vahenditest hakkame rahastama enamasti madala või nullheitega autode soetamist. See kõik aga võtab aega ja kohe praegu midagi ei muutu," lausus ta.

Praegu on Bolt Drive`il Tallinnas ligikaudu 1000 rendiautot. "Näeme, et nende kasutamise populaarsus üha kasvab ja näiteks Tallinna lähiümbruses elavad inimesed väga ootavad teenuse saabumist nende piirkonda," ütles Aer.

Tallinn veel probleemi ei näe, kuid lahenduseks rendiautosid ka ei pea

Bolt ja Tallinn on uute autode toomise asjus kohtunud ja kohtuvad veel. Abilinnapea Vladimir Svet ütles ERR-ile, et tema teada Bolt Drive`i autode hulk oluliselt ei suurene. Praeguse rendiautode arvuga saab pealinn hakkama, lisas ta.

"Kuigi rendiautosid on linnaruumis päris palju märgata, võin kinnitada, et võrreldes autode koguarvuga Tallinna tänavatel ei moodusta Bolti rendiautod kuigivõrd suurt osa," ütles Svet. "Kindlasti on riskid, aga teades, et Bolt ei plaani laiendada oluliselt autoparki Tallinnas, siis ma arvan, et vara on rääkida sellest, et see oleks kuigi suur probleem."

Kui palju autojagamisteenus aga tegelikult paneb inimesi oma auto kasutamist loobuma, on Bolt ja Tallinn üsna erinevatel arusaamadel.

Aeru sõnul asendab uuringute andmetel üks jagatud auto 8 kuni 20 inimese isikliku auto vajaduse. "Praegu registreeritakse Tallinnas ja Harjumaal igal aastal 40 000 uut sõidukit ja meie hinnangul on arvestatav osa sellest võimalik asendada märksa vähema hulga rendiautodega. Kui õnnestub murda mõtteviisi üks inimene võrdub üks auto, siis võidavad sellest kõik," ütles ta.

Sveti sõnul pole linnavalitsusel aga ühtki usaldusväärset uuringu, mis näitaks, et rendiautod üldist autode arvu linnaliikluses vähendaks

"Kui meil oleks kindlad andmed, et kaks Bolti autot asendavad neli erasõidukit statistiliselt, sis oleks see hea. Meie hinnangul autode jagamisteenus ei ole mingi kuldvõtmeke meie liikuvusprobleemide lahendamiseks," lausus ta.

Sveti sõnul on linna strateegia ühistranspordi arendamine ning jalgratta ja jala liikumise soosimine.

"Meie strateegias on eesmärk, et inimesed kasutaks rohkem ühistransporti, liiguks rohkem jala ja jalgrattaga, vähem autoga. Tõenäoliselt autojagamisteenus mängib mingit rolli selles eesmärgis, aga kindlasti mitte peamist," ütles abilinnapea.

Parklaid juurde pole vaja

Rendiautode juurdekasv on tekitanud küsimuse, kas niigi keeruline Tallinnas parkimine ei muutu veel suuremaks probleemiks. Bolt selles probleemi ei näe.

Aer ütles, et jagatud autode äri on edukas ainult siis, kui need autod ei seisa pargituna. "Me planeerime oma laienemist ikka sellisena, et autod oleksid maksimaalselt kasutuses. Seetõttu me ei poolda autodele parklate juurdeehitust ega pea seda vajalikuks," lausus ta.

Jagatud autod vabastavad linnas parkimiskohti, sest isiklik auto seisab 95 protsenti ajast parkimisplatsil ning jagatud autod on maksimaalselt liikumises, lisas Aer.

"Me näeme, et autojagamisteenus vabastab parklaid ülekoormusest ja vähendab vajadust ehitada uusi parkimismaju," lausus ta.

Et rendiautod liiguvad rohkem ja pargivad vähem aega, nõustus ka Svet. "Võrreldes eraautoga, mis statistika järgi suure osa päevast niisama seisab ja hõivab parkimiskoha, jagamisteenusel olev auto sõidab ööpäevas tunduvalt rohkem tunde," ütles ta.

Samas peavad autorendifirmad tegema rohkem koostööd korteriühistute ja eraparklatega, et parkimisprobleeme vähendada, ütles Svet.

"See on normaalne, et eraparklates oleks rohkem Bolti sõidukeid, sest kui kujutame ette, et kuskil tänaval on parkimisega hästi kitsas ja sinna peaksid veel need autod tulema. Seega on väljakutse Boltile ja teistele turuosalistele, et kuidas arendada seda teenust, ilma et inimestel tekiks tunne, et neilt võetakse ära parkimiskohad," lausus Svet.

Linnavalitsusel ja Boltil on lähiajal kavas kohtumine, kus Bolt Drive tutvustab oma plaane.