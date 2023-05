Odinets: erakondade registri töö võiks üle vaadata

"Jah, mina tunnistan, et oleks vaja. Sinna tuleb sisse vaadata ja vajadusel algatada mingid muudatused, kas praktikas või seadustes," ütles Odinets kolmapäeval ERR-ile.

Tema sõnul tuleb vaadata, millised õigused on praegu erakondade registrit pidaval Tartu maakohtu registriosakonnal, kas nad vajavad lisaõigusi või piisab mingi praktika muutmisest või teistsugustest tõlgendamisest.

"Sest tegelikult see teema ei puuduta ju ainult seda konkreetset juhtumit, seda erakonda. Teema on ju laiem - kuidas teised erakonnad registreerivad oma liikmeid uusi liikmeid näiteks," lisas Odinets.

Samas rõhutas Odinets, et teema on veel liiga värske, et kohe öelda, kas ja mida muutma peaks: "Ega need asjad päris ühe päevaga ei käi, et kusagil tekib mingi probleem ja kohe on lahendus olemas. Kõiges, mis puudutab registrite tööd ja erakondade tööd, ühinemisvabadust ja kõiki selliseid asju - siin peab väga ettevaatlik ja tähelepanelik olema, et ei rikutaks mingeid õigusi, näiteks inimeste õigust ühineda erakondadesse. Samuti tuleb jälgida privaatsuse küsimusi ja muid asju."

Sel nädalal selgus, et Tartu maakohtu registriosakond, mis peab Eestis erakondade registrit, ei kontrolli erakonna nimekirja kantud liikmete nõusolekut olla selle liige, kuna selle eest peab vastutama erakond ise. Registriosakond kontrollib uue erakonna registreerimisel nimekirja selle suhtes, kas seal on vajalik arv olemas, kas isikukoodid on õiged, kas tegemist Eesti kodanikuga ja et inimene ei oleks mitmes erakonnas korraga, kuid see ei välista, et erakonna liikmeks võib sattuda inimene, kes pole selleks konkreetselt soovi avaldanud.

Ka justiitsministeeriumi esindaja ütles ERR-ile, et praegu keskendub ministeerium järelevalvele, andmete kogumisele ja analüüsimisele. "Selle alusel saab muuhulgas hinnata ka näiteks erakonnaseaduse muutmise vajadust. Praegu konkreetseid otsuseid selles osas veel tehtud ei ole," tõdes justiitsministeeriumi pressiesindaja Elisabet Mast.

Ta selgitas, et erakondade liikmeskondade nimekirju peavad erakondade juhatused, kasutades selleks e-äriregistri avalikku veebiplatvormi. Kohtu registriosakond teeb nimekirjade üle järelevalvet ning viib igakuiselt läbi kõigi erakondade liikmeskondade seaduse nõuetele vastavuse kontrolli. Muuhulgas kontrollitakse, kas liikmeskonna arv ületab alampiiri ning kas liikmed on Eesti kodanikud või Eesti elamisloaga Euroopa Liidu kodanikud. Puuduste korral saavad erakondade juhatused tähtajad nende kõrvaldamiseks.

"Seni on kontroll olnud poolautomaatne," ütles Mast.