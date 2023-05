Valge Maja: võlalae läbirääkimistel on endiselt suured erimeelsused

"Eelarveküsimustes on erakondade vahel tõelisi erimeelsusi ja kõnelused saavad olema keerulised," ütles Valge Maja ametnik.

"Presidendi meeskond teeb kõvasti tööd mõistliku parteiülese lahenduse nimel, mis võiks läbida esindajatekoja ja senati," lisas ametnik.

USA esindajatekoja vabariiklasest spiiker Kevin McCarthy ütles reedel, et vabariiklased nõuavad endiselt kulutuste piiramist.

"Eile ma tõesti tundsin, et oleme kohas, kus saab edasi minna. Me ei saa järgmisel aastal rohkem raha kulutada. Peame kulutama vähem. See on lihtne," ütles McCarthy.

USA valitsust võib kuu aja pärast ees oodata maksejõuetus, kui kongress ei tõsta riigivõla ülempiiri. USA riigivõlg on praegu 31,4 triljonit dollarit.