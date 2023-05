Putin õnnitles Wagnerit Bahmuti vallutamise puhul

Oluline pühapäeval, 21. mail kell 7.20:

- Putin õnnitles oma vägesid Bahmuti vallutamise puhul;

- Ukraina väitel tahab Prigožin Bahmutist põgeneda;

Putin õnnitles oma üksusi Bahmuti vallutamise puhul

Venemaa president Vladimir Putin õnnitles erasõjakompanii Wagner võitlejaid ja Vene relvajõudude sõjaväelasi Bahmuti vallutamise puhul, teatas Kremli pressiteenistus ööl vastu pühapäeva.

"Vladimir Putin õnnitleb Wagneri rünnakrühmasid, aga ka kõiki Vene relvajõudude üksuste sõjaväelasi, kes andsid neile vajaliku toe ja kaitse tiibadelt Artjomovski (Bahmuti - toim.) vabastamise operatsiooni lõpuleviimise puhul," seisab teates. "Kõigile silma paistnutele antakse üle riiklikud autasud," lisas pressiteenistus.

Vene kaitseministeerium oli varem teatanud kontrolli saavutamisest Bahmuti üle "Wagneri ründeüksuste pealetungi tulemusel, mida toetasid Lõuna väegrupeeringu suurtükiväeüksused ja lennuvägi".

Wagneri juht Jevgeni Prigožin teatas juba laupäeval, et tema üksused on saanud kogu Bahmuti oma kontrolli alla. Hiljem kinnitas seda ka okupatsioonivägede toel moodustatud niinimetatud Donetski rahvavabariigi juht Denis Pušilin, mille territooriumil Bahmut asub.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles laupäeval, et olukord Bahmutis on kriitiline, kuid Ukraina üksused on veel linnas ja tegelevad selle edelaosa kaitsega.

Ukraina: Prigožin tahab Bahmutist lahkuda, kuna kardab Wagneri purustamist

Vene sõjakompanii Wagner juht Jevgeni Prigožin teatas Bahmuti vallutamisest ning plaanist linn Vene regulaarvägedele üle anda ja ise sealt lahkuda, kuna kardab, et tema üksused piiratakse Ukraina vägede poolt ümber ja purustatakse, väitis Ukraina üksuste pressiesindaja.

"Lahingud jätkuvad, meie käes on Bahmutis veel mitmeid hooneid… Sisuliselt me oleme tema väga võimsa grupeeringu rivist välja löönud. See on hävimise äärel," rääkis Ukraina Ida ringkonna vägede pressiesindaja Serhi Tšerevatõi.

"Te saate ju aru, et kui ta räägib, et Bahmut on võetud ja ta viib oma väed ära, siis selle mõte on: meie tegime oma, edasi tehke, mis tahate, aga mind laske minema. Ta jookseb saba jalge vahel minema, kuna on kaotanud oma kõige paremad võitlejad. Sisuliselt on Wagner puruks löödud," rääkis Tšerevatõi.