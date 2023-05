Ukraina eitab Bahmuti kaotamist

Oluline pühapäeval, 21. mail kell 11.45:

- Ukraina kinnitas pühapäeval president Volodõmõr Zelenski sõnu täpsustades, et Vene väed ei ole veel tervet Bahmuti linna oma kätte saanud.

- Putin õnnitles oma vägesid Bahmuti vallutamise puhul;

- Ukraina väitel tahab Prigožin Bahmutist põgeneda;

- Biden avalikustas uue sõjalise abi paketi;

- Briti relvajõud alustavad Ukraina pilootide koolitust juba sel suvel;

- Liitlaste väljaõppeprogrammid Ukraina pilootidele F-16 hävitajate kasutamiseks on signaal Venemaale, et isegi pika konflikti korral ei peaks ta lootma edule, ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz;

- Isegi kui Vene üksused on Bahmuti täielikult vallutanud, ei oleks sellel olulist strateegilist tähtsust, kuna see ei anna kurnatud Vene vägedele hüppelauda edasisteks pealetungideks, leiab Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) oma ülevaates;

- Ukraina väitel kaotasid Vene relvajõud viimase ööpäevaga 730 sõdurit, 29 suurtükki, 16 jalaväe lahingumasinat ja kaks tanki.

Zelenski sõnad Bahmuti kohta tekitasid segadust

Rahvusvaheline ajakirjandus tõlgendas pühapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski vastus küsimusele Bahmuti kohta, et Ukraina on selle Vene vägedele kaotanud, kuid hiljem lükkas tema pressiteenistus selle tõlgenduse ümber.

"Kas Bahmut on endiselt Ukraina käes. Venelased ütlesid, et nad vallutasid selle?" küsis reporter Zelenskilt, kui see istus USA presidendi Joe Bideni kõrval.

"Ma arvan, et ei," ütles Zelenski vastuseks. "Praegu on Bakhmut ainult meie südames," jätkas ta. "See on tragöödia," ütles Zelenski. "Sellest kohast pole enam midagi järele jäänud."

Hiljem rõhutas Zelenski pressiesindaja, et president vastas küsimusele, kas Bahmut on kaotataud: "Ma arvan, et ei."

"Selliselt eitas president Bahmuti vallutamist," rõhutas tema pressiesindaja Serhi Nikiforov.

Venemaa väitis laupäeval, et on purustatud Ida-Ukraina linna täielikult vallutanud, mis tõeks osutumisel lõpetaks 15-kuulise sõja pikima ja veriseima lahingu. Ööl vastu pühapäeva teatas linna vallutamisest ka Vene president Putin.

Here is video with the reporter's question.



Reporter: "Is Bakhmut still in Ukraine's hands? The Russians say they've taken Bakhmut."



Zelensky: "I think no…"



His team tells me he was answering about the second part of the question. pic.twitter.com/GxyjfrE0Ei — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 21, 2023

Suures osas maatasa tehtud linna ründamist juhtisid palgasõdurite Wagneri grupi väed, mille juht Jevgeni Prigožin teatas laupäeval, et tema väed tõrjusid lõpuks ukrainlased linna viimasest hoonestatud piirkonnast välja.

Kiiev oli varem Prigožini väidet eitanud.

Putin õnnitles oma üksusi Bahmuti vallutamise puhul

Venemaa president Vladimir Putin õnnitles erasõjakompanii Wagner võitlejaid ja Vene relvajõudude sõjaväelasi Bahmuti vallutamise puhul, teatas Kremli pressiteenistus ööl vastu pühapäeva.

"Vladimir Putin õnnitleb Wagneri rünnakrühmasid, aga ka kõiki Vene relvajõudude üksuste sõjaväelasi, kes andsid neile vajaliku toe ja kaitse tiibadelt Artjomovski (Bahmuti - toim.) vabastamise operatsiooni lõpuleviimise puhul," seisab teates. "Kõigile silma paistnutele antakse üle riiklikud autasud," lisas pressiteenistus.

Vene kaitseministeerium oli varem teatanud kontrolli saavutamisest Bahmuti üle "Wagneri ründeüksuste pealetungi tulemusel, mida toetasid Lõuna väegrupeeringu suurtükiväeüksused ja lennuvägi".

Wagneri juht Jevgeni Prigožin teatas juba laupäeval, et tema üksused on saanud kogu Bahmuti oma kontrolli alla. Hiljem kinnitas seda ka okupatsioonivägede toel moodustatud niinimetatud Donetski rahvavabariigi juht Denis Pušilin, mille territooriumil Bahmut asub.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles laupäeval, et olukord Bahmutis on kriitiline, kuid Ukraina üksused on veel linnas ja tegelevad selle edelaosa kaitsega.

Ukraina: Prigožin tahab Bahmutist lahkuda, kuna kardab Wagneri purustamist

Vene sõjakompanii Wagner juht Jevgeni Prigožin teatas Bahmuti vallutamisest ning plaanist linn Vene regulaarvägedele üle anda ja ise sealt lahkuda, kuna kardab, et tema üksused piiratakse Ukraina vägede poolt ümber ja purustatakse, väitis Ukraina üksuste pressiesindaja.

"Lahingud jätkuvad, meie käes on Bahmutis veel mitmeid hooneid… Sisuliselt me oleme tema väga võimsa grupeeringu rivist välja löönud. See on hävimise äärel," rääkis Ukraina Ida ringkonna vägede pressiesindaja Serhi Tšerevatõi.

"Te saate ju aru, et kui ta räägib, et Bahmut on võetud ja ta viib oma väed ära, siis selle mõte on: meie tegime oma, edasi tehke, mis tahate, aga mind laske minema. Ta jookseb saba jalge vahel minema, kuna on kaotanud oma kõige paremad võitlejad. Sisuliselt on Wagner puruks löödud," rääkis Tšerevatõi.

Biden avalikustas USA uue sõjalise abi paketi

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden teatas pühapäeval uuest 375 miljoni dollari suurusest sõjalise abi paketist Ukrainale ja ütles Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile Jaapanis toimunud kohtumisel, et USA teeb kõik endast oleneva, et tugevdada Venemaa agressiooni tõrjuva Ukraina kaitsevõimekust.

Biden, kes kohtus Zelenskiga Jaapanis peetud maailma suurima majandusega demokraatlike riikide grupi G7 tippkohtumisel, ütles, et sõjalise abi pakett sisaldab laskemoona, suurtükke ja soomusmasinaid.

USA kaitseministeerium teate kohaselt sisaldab uusim pakett täiendavat laskemoona USA tarnitud HIMARS-i mitmikraketiheitjatele, suurtükimürske, tankitõrjerakette Javelin ja soomukite-vastaseid süsteeme AT-4.

Pentagon lubas oma avalduses, et USA jätkab koostööd liitlaste ja partneritega, et aidata Ukrainal täita "oma vahetuid vajadusi lahinguväljal ja pikemaajalisi julgeolekuabi nõudeid".

USA uue sõjalise abi paketi väljakuulutamine toimus pärast seda, kui president Biden kohtus Jaapanis G7 tippkohtumisel oma Ukraina kolleegiga.

President Zelenski ütles Twitteri postituses, et nad arutasid edasist koostööd Ukraina kaitse tugevdamiseks, samuti Ukraina rahuvalemit ja ülesehitusprojekte.

Zelenski tänas Bidenit paketi eest, mis tema sõnul on täienduseks praeguseks juba kokku lubatud 37 miljardi dollarini ulatuvale USA abile.

Sunak: Ühendkuningriik alustab Ukraina pilootide koolitamist juba sel suvel

Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak ütles pühapäeval Jaapanis G7 riikide tippkohtumisel, et Briti relvajõud alustavad Ukraina pilootide koolitust juba sel suvel.

Lääneriigid on lubanud alustada Ukraina pilootide väljaõpet USA hävitajate F-16 kasutamiseks, kuid lennukite andmist pole seni kinnitanud.

Tippkohtumisel osalenud president Volodõmõr Zelenskiga kohtunud Sunak ütles, et keegi ei taha rahu rohkem kui Zelenski, kuid rahutingimused peaksid põhinema Ukraina põhimõtetel.

Maailma suurimate majandustega demokraatlikke riike ühendav G7 kinnitas kolm päeva kestnud tippkohtumisel, et on valmis toetama Venemaa agressiooni tõrjuvat Ukrainat nii kaua kui vaja.

Scholz: pilootide koolitamine on signaal Venemaale

Liitlaste väljaõppeprogrammid Ukraina pilootidele F-16 hävitajate kasutamiseks on signaal Venemaale, et isegi pika konflikti korral ei peaks ta lootma edule, ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz.

"Pilootide koolitamine on pikem projekt," ütles Scholz pühapäeval Jaapanis, asudes koduteele. "Projekt on sõnul Venemaale: Venemaa ei saa loota võidule, kui ta panustab ka pikale sõjale," ütles Saksa kantsler. Ta tunnistas, et väljaõpe on pikem projekt.

Ukraina ei ole seni saavutanud lääneriikidelt lubadust lennukite tarnimiseks, kuid USA president Joe Biden ja teised kõrged ametnikud ütlesid reedel, et Washington toetab liitlaste ühiseid koolitusprogramme Ukraina pilootidele hävitajate F-16 kasutamiseks.

Venemaa asevälisminister Aleksandr Gruško hoatas laupäeval lääneriike "kolossaalsete riskide" eest, kui nad hakkavad Ukrainat F-16-ga varustama, vahendas uudisteagentuur TASS.

Briti peaminister Sunak ütles, et tema riik teeb koostööd Hollandi, Belgia ja Taaniga, "et saada Ukrainale vajalik lahingulennuvõime".

USA ametnike sõnul toimuks USA-s toodetud F-16-te väljaõpe Euroopas ning hinnanguliselt kuluks väljaõppele ja kohaletoimetamisele kokku vähemalt 18 kuud.

Valge Maja kinnitas ka, et lähikuudel arutavad USA ja liitlased, millal ja millises koguses saab Ukraina kaasaegseid hävitajaid.

Scholz on varem öelnud, et ta ei näe oma riigi osalemist debatis Lääne hävitajate Ukrainale tarnimiseks liidu loomise üle.

ISW: Bahmuti vallutamine ei omaks strateegilist tähtsust

Isegi kui Venemaa võimude ja palgasõdurite kompanii Wagner juhi Jevgeni Prigožini väited Bahmuti täielikust vallutamisest osutuksid tõeks, siis linna viimaste idapoolsete kvartalite hõivamisel ei oleks strateegilist tähtsust, kuna see ei anna kurnatud Vene vägedele hüppelauda edasisteks pealetungideks, leiab Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) oma ülevaates.

"Prigožini võit järelejäänud Bahmuti linnaosade üle, mida ta väidab, on puhtalt sümboolne, isegi kui see on tõsi. Ida-Bahmuti mõned viimased linnakvartalid, mille Prigožini sõnul vallutasid Wagneri üksused, ei oma tähtsust ei taktikalisest ega operatiivsest seisukohast," öeldakse ISW laupäeva õhtul avaldatud raportis.

"Nende hõivamine ei anna Vene vägedele operatiivselt olulist territooriumi pealetungioperatsioonide jätkamiseks ega mingit eriti tugevat positsiooni, millelt end Ukraina võimalike vasturünnakute eest kaitsta," lisas sõjauuringute instituut.

Ukraina jätkuvad vasturünnakud Bahmutist põhjas, läänes ja edelas muudavad Venemaa edasise edasitungi Bahmutist lühiajaliselt keeruliseks, tõdes ISW.

Prigožini avaldus linnast lahkuda - olenemata sellest, kas Wagneri üksused linnast taanduvad või mitte - viitab siiski sellele, et Prigožin ei kavatse jätkata pealetungioperatsioone, et liikuda Bahmutist edasi läände.

ISW usub ka, et tõenäoliselt ei suuda Wagneri üksused Bahmutist kontrollitult väljuda.

Ukraina väed jätkavad surve avaldamist Bahmuti põhja- ja lõunatiivale ning lisaks võib Ukraina suurtükivägi endiselt tulistada Vene vägesid Bahmutis ja selle ümbruses.

ISW raportis märgitakse, et "vaenlasega kontaktis olevate vägede väljaviimine on äärmiselt raske ülesanne", mida Wagneri üksused Prigožini pakutud viiepäevase perioodi jooksul tõenäoliselt ei suuda.

Samuti oleks neile toetuse pakkumine kohapeal ise samal ajal vaenlasega kontaktis olles samuti äärmiselt keeruline manööver, mida Vene vägedel on tõenäoliselt raske teostada isegi siis, kui kaitseministeerium oleks nõus seda tegema.

ISW tõdeb ka, et Wagneri üksused on näidanud üles halba koordinatsiooni Vene regulaarvägede, teiste Vene kaitseministeeriumile alluvate formatsioonide ja Vene väejuhatusega.

Lisaks leiab instituut, et tõenäoliselt ei suuda Vene väejuhatus koguda piisavalt vägesid Wagneri asendamiseks Bahmutis ja hoida rinnet linna põhja- ja lõunatiival Prigožini väljakuulutatud ajaaknas ilma vägesid teistest piirkondadest ümber paigutamata.

Vene regulaarväed peavad suure tõenäosusega siiski lisajõude Bahmuti suunale üle viima, isegi kui Wagneri palgasõdurid jäävad Bahmuti.

ISW usub, et Prigožini teade vägede väljaviimise kavatsusest võib olla robustne katse Ukraina vägesid eksitada ja sundida neid Bahmuti kaudu vasturünnakut alustama.

Ukraina teatas 29 Vene suurtüki hävitamisest

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 203 160 (võrdlus eelmise päevaga +730);

- tankid 3783 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7398 (+16);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3258 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 564 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 327 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2822 (+21);

- tiibraketid 1011 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6115 (+12);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 425 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.