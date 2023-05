Esmaspäeval kell 10 "Otse uudistemajast": Lukas ja Reinsalu Isamaa tulevikust

"Otse uudistemajast" külalised on riigikogu liikmed Tõnis Lukas ja Urmas Reinsalu. Mõlemad mehed on teatanud kavatsusest kandideerida Isamaa erakonna esimeheks. Indrek Kiisler vestleb saatekülalistega Isamaa tulevikuväljavaadetest, erakonna uuendamise vajadusest ja sisedemokraatiast. Saate algus on esmaspäeval kell 10.