WSJ: lääs võib pakkuda Ukrainale erisuhet ja julgeolekutagatisi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et lääneriikide juhid kaaluvad Ukraina riigi suveräänsuse tagamiseks julgeolekumudelit, mida saab võrrelda Iisraeli toetamisega. USA varustab Iisraeli sõjaväge relvade ja kõrgtehnoloogiaga.

Läänes on kerkinud üha rohkem üles küsimus, kuidas muuta Ukraina Venemaa agressiooni vastaseks kindluseks, vahendas The Wall Street Journal.

"Iisraeli stiilis julgeolekuleping seab eesmärgiks relvade tarnimise ja kõrgtehnoloogia," ütles Poola president Andrzej Duda.

Asjaga kursis ametnike sõnul oleks see lepe seotud protsessiga, mis viib Ukraina NATO liikmesuse suunas, kuid ei laseks NATO-l sattuda otsesesse konflikti Venemaaga.

"On täiesti arusaadav, et Ukraina ei saa NATO liikmeks, kui Ukraina territooriumil on sõda, mille algatas Venemaa. Kuid tänu sellele sõjale moderniseerib Ukraina oma sõjaväge, liikudes NATO poole," ütles Duda.

Duda ei täpsustanud, milliseid relvi või tehnoloogiat võidakse lepingu alusel Ukrainale saata. USA president Joe Biden ütles eelmisel reedel liitlastele, et Ameerika Ühendriigid toetavad jõupingutusi Ukraina pilootide koolitamiseks.

"Veebruaris Poolat külastanud Biden arutas Iisraeli mudeli kontseptsiooni," ütles Duda. Lääneriigid peaksid seda arutama ka juulis Vilniuses toimuval NATO tippkohtumisel.

"Julgeolekulepe, mis põhineb Kiievi julgeolekuleppe nime all tuntud ettepanekul, allkirjastatakse eeldatavasti pärast tippkohtumist," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Iisrael pole NATO liige ja USA pole kohustatud riiki abistama. Kuid aastakümneid on Iisraelil olnud USA-ga erisuhe. Washington on lubanud anda Iisraelile aastatel 2019-2028 38 miljardi dollari ulatuses sõjalist abi.

Iisraeli mudeli idee koostasid septembris Ukraina presidendi nõunik Andri Jermak ja NATO endine juht Anders Fogh Rasmussen.

"Ukraina vajab püsivaid julgeolekugarantiisid," ütles Jermak, kelle sõnul peaksid sellised garantiid kehtima, kuni tema riik liitub NATO-ga.

Zelenski peaks osalema NATO tippkohtumisel, kus võidakse luua uus organ, mida tuntakse Ukraina NATO Nõukogu nime all. "Ukrainal oleks õigus kutsuda kokku nõukogu koosolek ja taotleda abi," ütlesid asjaga kursis inimesed.

NATO endise tippjuhi Fabrice Pothieri sõnul sõltub lepingu edasine edu detailidest. Tema sõnul peab see olema piisavalt usaldusväärne, et venelased võtaksid seda tõsiselt.