Tallinn plaanib Ristiku tänava kogupikkuses rekonstrueerida

Tallinnal on plaanis rekonstrueerida täispikkuses Ristiku ja Härjapea tänav ning Ristiku põik. Ristiku ehitatakse ümber seega Paldiski maanteest Kopli tänavani; Härjapea Sõle tänavast kuni Heina tänavani.

Rajatakse uued kõnniteed, rattateed ja sõiduteed, kavas on säilitada praegune kõrghaljastus ehk puud.

Ristiku tänava projekteeritud sõidukiirus on 40 km/h, Härjapea tänaval 30 km/h ja Ristiku põik on lahendatud õuealana.

Ristiku tänava kõnniteed on kavandatud kahe ja kolme meetri laiused, kitsamates ja erinevate takistustega kohtades on laius ka alla kahe meetri. Ristiku tänavale on ette nähtud ühesuunalised rattateed mõlemale poole teed. Ühesuunalise jalgrattatee laius on 1,75, kitsamates kohtades on laius 1,5 meetrit. Rattatee, kõnnitee ja sõidutee on teineteisest kõrguslikult eraldatud.

Ristiku tänaval on projekteeritud sõidutee laiuseks 6,5 meetrit. Parkimiskorraldus on seal lahendatud sõiduteega paralleelsete parkimiskohtadega, mis on projekteeritud vett läbilaskva katendiga.

Bussipeatustesse paigaldatakse ootepaviljonid, tehakse uus bussipeatus Standard ja Härjapea peatus tõstetakse teisele poole ristmikku.

Kuivõrd Ristiku tänav on tänavahaljastuse vajadusega tänav, siis allee säilitamine täiendusistutustega või allee uuendamine kogu pikkuses otsustatakse põhiprojekti staadiumis pärast lisauuringute tegemist.

Härjapea tänaval on sõidutee kavandatud jagatud ruumina nii kergliiklejatele kui ka autoliiklusele. Sõidutee laiuseks on 5,5 meetrit, mille keskel ja mõlemal pool servas on graniitkivist ribad, mis rahustavad liiklust ja võimaldavad liiklejatel teineteisest mööduda.

Härjapea tänaval on parkimiskorraldus lahendatud samuti sõiduteega paralleelsete parkimiskohtadega.

Nii Ristiku kui ka Härjapea tänavale on kavandatud pargipingid, prügikastid ning jalgrataste- ja tõukerataste parkimiskohad.

Eskiisprojekti tutvustab Tallinna linnavalitsus 30. mail Ristiku põhikoolis.