Tallinnas Suur-Sõjamäel põlevad ohtlikud jäätmed

Päästeamet teatas, et kell 17.49 teatati tulekahjust Suur-Sõjamäe tänaval asuvas jäätmejaamas. Inimesi evakueeritakse. Hetkel kannatanuid ei ole.

Päästeameti sõnul levib põlengust mürgine suits, mistõttu tuleks kõigil kolme kilomeetri raadiuses elavatel inimestel, eriti aga Suur-Sõjamäe ja Lasnamäe piirkonna elanikel uksed ja aknad suletuna hoida ning piirkonnas liikumist vältida.

"Kustutustööd toimuvad neljas töölõigus, kaitstakse kõrvalasuvaid hooneid," kirjutas päästeamet.

Päästeameti vastutav Erkki Põld ütles "Aktuaalsele kaamerale", et põleb pakendikeskus ja ohtlike jäätmete keskus. "Põlevad ohtlikud ained, sündmuskohal on toimunud ka päris mitu plahvatust ja tule levik on kiire. Hetkeseisuga on tuld võtnud juba mitu hoonet," ütles Põld kella 19.30 ajal.

Põld ütles, et põlevad nii masuut, õli kui ka akud.

Põllu sõnul kestab põleng ilmselt isegi kolmapäevani, kuna on väga intensiivne.

Hiljem, kella 21 ajal ütles Põld, et päästeamet on teostanud mõõtmisi sündmuskoha ümbruses ja Peetris ning vahetut ohtu ei ole. Siiski palub ta inimestel aknad suletuna hoida. Peetri piirkonnas võib tema sõnul ka tahm taevast alla sadada.

Ka tuule suund on võrreldes varasemaga kella 21 ajaks muutunud ning Põllu sõnul toimuvad lennud Tallinna lennujaamast ja lennujaamale ainult Ülemiste järve suunalt.

Päästeameti kinnitusel on sündmuskoha lähistel liiklus häiritud. Suur-Sõjamäe tänav on osaliselt kinni, kohapeal politsei reguleerib liiklust. Ohualas olevatele inimestele saadeti välja EE-ALARM sõnum käitumisjuhistega.

Päästesündmusele reageerisid päästemeeskonnad Assaku, Keila, Kesklinna, Lasnamäe, Lilleküla, Muuga, Nõmme ja Pirita kutselistest päästekomandodest ning vabatahtlikud päästjad Arukülast, Hüürust, Kostiverest, Raest, Sakust, Sauelt, Tabasalust ja Tõdvalt. Sündmuse lahendamisele on kaasatud koostööpartnerid keskkonnaametist, politseist ja kiirabist.

Tallinna lennujaama pressiesindaja Margit Holts ütles ERR-ile, et lennuliiklust suitsusammas veel mõjutanud ei ole ning lennujaama jaoks on praegu tuule suund soodne. Küll aga on Holtsi sõnul lennujaama territooriumil päästemeeskond täisvalmiduses.

Suitsusammast on näha ka Tallinna kesklinnast ja isegi Nõmmelt.