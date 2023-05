Päästja Suur-Sõjamäe põlengust: teist sellise ulatusega tulekahju ma ei mäleta

"Selliseid tööstushoonete põlenguid juhtub aastas üks-kaks, mõnikord ka kolm. Aga nii suure ulatuse ja mõjuga, et ka tahmatükid taevast langevad viie kilomeetri kaugusel, sellist sündmust mina küll ei mäleta," ütles Põld "Ringvaates".

Tulekahju tekkepõhjused ei ole Põllu sõnul veel teada.

"Ka praegu veel kustutustööd käivad. Need ei ole enam küll ulatuslikud, pigem on tulepesade otsimine, konstruktsioonide avamine. Aga veel on liiga vara öelda tulekahju põhjustest just seetõttu, et kui päästjad saabusid sündmuskohale, siis tulekahju levik oli nii ulatuslik, et polnud võimalik ka öelda täpsemalt, kust tulekahju alguse sai," selgitas ta.

Tallinnas Suur-Sõjamäel lennujaama kõrval süttis teisipäeva õhtupoolikul jäätmejaam ning põlengu intensiivsuse tõttu võtsid tuld ka mitu kõrval olevat hoonet. Keegi kannatada ei ole saanud.