Keskkonnaamet: otsest ohtu põlengust inimestele ei ole

"Päästeamet on piirkonna elurajoonides õhukvaliteeti seiranud ja on leidnud, et otsest terviseohtu hetkel ei ole. Sellises kontsentratsioonis praegu

välisõhus saasteaineid ei ole tuvastatud, et see oleks inimese elule või tervisele ohtlik," ütles Tehva.

"Aga kui seal mingeid muutuseid on, siis kindlasti päästeamet sellest informeerib," lisas ta.

Päästeamet on soovitanud inimestel hoida uksed ja aknad kinni ning võimalusel vältida õues viibimist, samas ei ole hoiatanud tööle või kooli minemise eest.

"Õues õhk vahetub kiiremini, kui näiteks tuul puhub. Kui olla toas, siis kui sundventilatsioon tõmbab seda saastunud õhku tuppa sisse, siis see seal püsib ja selles keskkonnas selle suitsu sees olla on kahjulikum. Kui tänaval kõndida, siis suitsu sisse mõtet minna ei ole, tuleks jälgida tuule suunda," kommenteeris Tehva.

Tehva rääkis, et keskkonnaamet tegeleb praegu asjaolude selgitamisega selles osas, et mida ja millistes kogustes käitluskeskuses laos hoiti ja millised ained seal põlesid. Samuti toimub ümbruskonnas kraavidesse jõudnud kustutusvee seire.

"Vaatame, kas ja kui kaugele on reostus sealt ka sedapidi levinud ja kus on vaja seda likvideerima hakata. Võtame kraavidest proove, hindame vee kvaliteeti ja see osa, mis on saastunud, tuleb sealt likvideerida, kui vaja, siis paakautodega välja vedada ja kui vaja, siis ka pinnast eemaldada," rääkis Tehva.

ERR küsis, kas alla vajuv suits võib oma kahjulike ainetega kahjustada ka Ülemiste järve vett, kust tuleb tallinlaste joogivesi.

"Minu teada ei ole tuul Ülemiste järve peale, aga kindlasti Tallinna vee inimesed analüüsivad vett puhastuse käigus, et kõik vastaks normidele," vastas Tehva.

Teisipäeva õhtupoolikul süttis Tallinnas Suur-Sõjamäel ohtlike jäätmete käitluskeskus, tuli levis ka kõrval olevatele hoonetele. Päästad olid ka kolmapäeval ametis tulekahju kustutamisega.