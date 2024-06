Ohualas viibiv inimene ei pruugi oma mobiilile ohusõnumit saada

Ohuteavitussõnumi mõte on selles, et ohupiirkonnas olevad inimesed saaks oma mobiiltelefonile ohuteate. Süsteemi abil on teavitatud inimesi näiteks Tallinna ringtee ahelavariist, Uikala prügila suurpõlengust ja Kuresaare mustast joogiveest.

EE-Alarm nimelise ohusõnumi peaks saama kõik piirkonnas olevad mobiiliomanikud. Siiski on selgunud, et isegi ühes toas olevate inimeste puhul on üks saanud sõnumi ja teine mitte. Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas ütles, et põhjuseid selleks võib olla mitmeid.

"Siin on väga palju erinevaid põhjuseid, võib-olla et siin üks on jällegi seotud kindlasti mobiilimastidega et meil on neid näiteid, kus inimesed on meie poole pöördunud ja kui me oleme siis nagu uurinud täpsemalt, siis ongi välja tulnud, et samas korteris viibivad inimesed et nende mobiiltelefonid on näiteks erinevate mastidega seotud ja üks mast on ohualas, teine mask jääb täpselt ohualast väljapoole. Teine variant, mis on isegi nagu tihedam põhjus on, on mobiiliseadmed ise. Kuidas nüüd need on seadistatud, kuidas mobiiliseade vahetab infot nii-öelda mobiilioperaatoriga, et väga palju sõltub tihti ka seadmetest endast," rääkis Murakas.

Janek Murakas tõdes, et SMS-ohuteavitussüsteemi on keeruline paremaks teha. "Kuna ta on operaatoripõhine ja mastipõhine, siis paraku see süsteem lihtsalt selline ongi. Me ei saa telefonidele ette öelda, millise masti külge nad end seovad, sest seal on igasugu muid tehnilisi parameetreid, mis tegelikult selle otsustavad. Kuna see on ikkagi iga operaatori enda põhine ja tegelikult tuleb mängu ka telefoniseaded. Üldjuhul ikkagi, mida uuem seade, seda täpsemat ta asukohta nii-öelda ise suudab positsioneerida ning seda täpsem on. Mida vanemad seadmed, seda kindlasti keerulisem see on," rääkis kriisijuht.

Janek Murakas, et EE-Alarm on vaid üks võimalustest ohu kohta info saamiseks. Murakas tõi näiteks, et maikuise Uikala prügila põlengu puhul kasutati enne SMS-i saatmist ka teisi teavituskanaleid. "Alati tuleb kõiki muid infokanaleid jälgida ja vaadata. Näiteks Uikala puhul hakkas Päästeamet juba palju varem oma Xi kontol, aga tegelikult ka meediakanalites nii-öelda liigutama infot, et et see suits võib ohtlik olla. See EE-Alarmi tuli hiljem. Selles mõttes EE-Alarm ei asenda kindlasti kõiki teisi infokanaleid ja see on algusest peale nii ka olnud," ütles Murakas.

EE-Alarmi süsteem valmis eelmise aasta jaanuarikuus.