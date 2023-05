Sõja 453. päev: Ukraina poolel võitlevad venelased tegid reidi Belgorodi

Oluline esmaspäeval, 22. mail kell 22.55:

- Ukraina peastaabi teatel on Bahmut ja Marinka jätkuvalt lahingute keskmes;

- Ukraina vägedes võitlevad venelased tegid reidi Belgorodi;

- Podoljak: Krimmi vabastamine sõjalisel jõul on ratsionaalne Vene agressiooni peatamiseks ja rahvusvahelise õiguse taastamiseks;

- Energoatom: Zaporižžja tuumajaam lülitus generaatoritele, kuna Vene vägede pommitamise tõttu katkes väline elekter;

- Ukraina väitel tulistasid nad alla ühe Vene Su-35 lennuki;

- Fox Newsiga suhelnud USA valitsusallikate sõnul on sõjas hukkunud 42 000 Ukraina tsiviilisikut;

- Ukraina peastaap: Venemaa vähendas vangide väljaõppeperioodi nelja nädala pealt kümnele päevale;

- Okupeeritud Mariupolis toimus öösel kaks plahvatust;

- Gladkov väitis esmaspäeva õhtul, et võimud alustasid Belgorodis terrorismivastast võitlust;

- Venemaa tegi öösel mitmele Ukraina oblastile õhurünnaku;

- Ukraina väed edenesid eelmisel nädalal Bahmuti rindel kohati 200 meetrit;

- Sullivan: USA pole otsustanud, et kas enda F-16 lennukeid Ukrainale anda;

- Briti luure: Venemaa lõi uue õhuründeüksuse nimega Štorm ning on valmis värbama ka erru läinud piloote;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 20 suurtükisüsteemi ja 720 sõdurit.

Ukraina peastaap: Bahmut on endiselt võitluse keskmes

Bahmut ja Marinka linn püsivad lahingute keskmes, teatas Ukraina relvajõudude peastaap esmaspäeval.

"Lahingud Bahmuti linna eest jätkuvad. Okupeerijad viisid Bahmuti ja Ivanivski lähistel läbi õhurünnakuid. Ukraina kaitsejõud tõrjusid Marinka linna lähedal mitu vaenlase rünnakut. Lisaks pommitas vaenlane Donetski oblastis Pobieda küla," kirjeldas peastaap.

Ukraina relvajõudude teatel toimus Kupjanski, Lõmani, Bahmuti, Avijivka ja Marinka ümbruses 25 "lahingutegevust".

Maljar: väike osa Bahmutist on ikka veel ukrainlaste käes, võitleme

Ukraina üksused kontrollivad jätkuvalt Bahmuti edelaosa väikest kildu, lahingud jätkuvad, vaenlane puhastab praegu linnas vallutatud alasid, ütles esmaspäeval Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar.

Maljar ütles, et Bahmuti piirkonnas on olukord ligikaudu samasugune, mis pühapäeval. Ukraina kaitsjad jätkavad kontrolli hoidmist mõne tööstus- ja taristurajatise üle ning ühes eramajade piirkonnas, vahendas BNS.

"Täna on meil kontroll selle küll väikese, kuid siiski linnaosa üle. Lahingud jätkuvad. Vaenlane viis öösel ja viib praegu sõna otseses mõttes läbi nende kontrolli alla võetud linnaalade puhastust. Puhastamine tähendab, et nad otsivad meie sinna jäänud sabotaažirühmi," ütles Maljar.

"Jätkame vastupanu. Selle intensiivsust küll vähendatakse, kuid liigume seda teed edasi. Põhja pool on tegevust palju vähem. Kui rääkida lõunast, siis me liigume edasi. Ja tegelikult on Bahmuti kui linna kaitsmine oma sõjalise missiooni täielikult täitnud," rõhutas aseminister.

Tema sõnul läheb kõik plaanipäraselt, olukord on kontrolli all.

Maljari sõnul käivad praegu ägedaimad lahingud Marjinkas, Avdijivkas ja Bahmuti suunal.

"Vaenlane on koondanud praegu suurema osa oma väest Bahmuti suunale, nii et meedia ja ühiskonna põhitähelepanu on mitu päeva olnud Bahmuti suunal," lisas aseminister.

Maljar nentis ka, et vaenlane ei loobu oma peaeesmärgist - vallutada kogu Ukraina, vaid ebaõnnestumise tõttu üritatakse nüüd liikuda edasi teatud lõikudena.

"Nende esimene lõik on idas. Nad tahavad jõuda Donetski ja Luhanski oblasti halduspiirini," ütles ta.

Ukraina vägedes võitlevad venelased tegid reidi Belgorodi

Ukraina vägede koosseisus võitlevad üksused Vene Vabatahtlike Korpus ja Vene Vabaduse Leegion teatasid, et tegid reidi Vene Belgorodi oblastisse.

Vene Vabaduse Leegion teatas Telegrami kaudu, et on aeg lõpetada Kremli diktatuur. Ennelõunal palus sama grupeering Vene piirioblastite elanikel püsida kodus, mitte hakata vastu ega karta. "erinevalt Putini zombidest ei puuduta me tsiviilisikuid ega kasuta neid oma eesmärkidel. Vabadus on lähedal!"

Vene Vabaduse Korpus samas avaldas video, mis olevat filmitud öösel Vene Föderatsiooni pinnal ja millest võib tuletada, et selle üksuse sõdurid käisid Venemaa territooriumil.

Vene allikad teatasid samas, et üks piiriületuspunkt Belgorodis hävitati ning oblastis oli kuulda häiresignaali. Belgorodi oblasti kuberneri Vjatšeslav Gladvkovi sõnul on Belgorodi Graivonoronski piirkond alates hommikust olnud rünnaku all, vahendas Ukrainska Pravda. Samuti olevat miinipildujatega pommitatud Kozinka küla ja Hora-Podili külas süttis üks heinaladu.

Vene Vabatahtlike Korpus väitis esmaspäeva õhtul, et vallutas Kozinka asula, vahendas The Guardian.

Gladkov väitis sotsiaalmeedias, et Venemaa armee ja julgeolekujõud võtavad kasutusele meetmeid sissetungi tõrjumiseks.

"Graivonoronski rajooni territooriumile sisenes Ukraina relvajõudude sabotaaži- ja luurerühm. Vene relvajõud koos FSB-ga rakendavad vajalikke meetmeid vaenlase likvideerimiseks," väitis Gladkov.

Ukraina sõjaväeluure GUR teatas, et kõik sissetungijad on Venemaa kodanikud ning operatsiooni eesmärk on luua turvatsoon, mis asub teisel pool piiri.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak väitis esmaspäeva õhtul, et Ukraina pole Belgorodis aset leidvate sündmustega seotud.

"Ukraina jälgib huviga sündmusi Venemaal Belgorodi oblastis ja uurib olukorda. Kuid Ukraina pole sellega seotud. Teatavasti müüakse tanke igas Vene militaarpoes ja sissisalgad koosnevad Vene kodanikest," väitis Podoljak.

Gladkov väitis esmaspäeva õhtul, et võimud alustasid Belgorodis terrorismivastast võitlust

"Tagamaks Belgorodi oblasti elanike turvalisust, kehtestati täna terroritõrjerežiim, mille raames hakkavad kehtima erimeetmed ja ajutised piirangud," teatas Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov.

Gladkovi sõnul on tulistamise tõttu viga saanud vähemalt kaheksa inimest.

Gladkovi sõnul evakueeritakse Graivonoronski piirkonnas elanikke.

"Suurem osa elanikkonnast on territooriumilt lahkunud. Kellel võimalust pole, aitame oma transpordiga," ütles Gladkov.

Podoljak: Krimmi vabastamine sõjalisel jõul on Vene agressiooni peatamiseks

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak rõhutas Twitteri kaudu, et praegu Vene vägede poolt okupeeritud Krimmi poolsaar on Ukraina tingimusteta ja lahutamatu osa. Podoljaku sõnul on Krimmi vabastamine sõjalise jõu ja vahendite abil ainus ratsionaalne viis Vene agressiooni peatamiseks ja maailma tagasipöördumiseks rahvusvahelise õiguse juurde.

Crimea is an indisputable and inseparable part of Ukraine. It was, it is and it will be. The liberation of Crimea using any military force and means is the only rational way to stop "Russian aggressions" and bring the world back to international law. It is Ukraine's direct… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2023

Energoatom: Zaporižžja tuumajaam lülitus diiselgeneraatoritele

Ukraina riiklik tuumaenergiaettevõte Energoatom teatas, et Vene vägede pommitamise tõttu on kannatada saanud Zaporižžja viimane töötav väline elektriühendus. Tuumajaam töötab praegu diiselgeneraatorite najal, millest jätkub kuni 10ks päevaks.

EL-i välisministrid arutavad esmaspäeval Ukrainale antavat abi

Euroopa Liidu välisministrid arutavad Brüsselis esmaspäeval Ukrainale antavad sõjalist abi, vahendas Saksa Tagesschau. Ungari blokeeris hiljuti 500 miljoni euro väärtuses Ukrainale mõeldud sõjalist abi, kuna Ungari pole rahul olukorraga, kus Euroopa Liit kasutab Euroopa rahurahastut ainult Ukraina abistamiseks. Samas juhtis Tagesschau tähelepanu, et Ukraina pani sanktsioonide alla Ungari suurima panga OTP, süüdistades seda sõja toetamises.

Praegu võetakse Euroopa Liidu välispoliitilised otsused vastu ühehäälsuse põhimõtte alusel, kuid Saksamaa ja mõned riigid veel soovivad selle asendada enamushääletusega.

Ukraina väitel tulistasid nad alla ühe Vene Su-35 lennuki

Ukraina õhuvägi teatas, et pühapäeva õhtul koges üks Vene Su-35 hävituslennuk Hersoni lähistel Ukraina territoriaalvete kohal "negatiivset õhkutõusu," mis võib võib lugeda välja, et Ukraina õhutõrje tulistas selle alla. Lennuki alla tulistamise asjaolud on veel väljaselgitamisel.

Ainult visuaalselt kinnitatud kaotustele tugineva Oryx sõjandusblogi kohaselt on Venemaa seni tõendatult kaotanud kolm Su-35S hävituslennukit ja ühe Su-34M ründelennuki.

Lisaks sellele teatas Ukraina õhuvägi, et öise rünnaku käigus hävitati Ukraina ida- ja lõunaosas neli Kh-101/Kh-555 tiibraketti ja 20 Shahed ründedrooni.

Lisaks tunnistas Ukraina õhuvägi, et Vene väed ründasid ööl vastu esmaspäeval Dnipros nii taristuobjekte kui ka sõjalisi objekte. Vene pool ründas 16 raketi ja 20 eri tüüpi raketiga.

Vene invasiooni tõttu on Ukrainas hukkunud 42 000 tsiviilisikut

Fox Newsiga suhelnud USA valitsusametnike hinnangul on Vene invasiooni tõttu hukkunud Ukrainas hinnanguliselt 42 000 Ukraina tsiviilisikut. Lisaks sellele on samade allikate sõnul hukkunud 20 000 Ukraina sõdurit ning 50 000 Vene sõdurit. Samade allikate sõnul on Ukraina poolel 15 sõjakuuga saanud sõjas haavata 130 000 Ukraina sõdurit ja 180 000 Vene sõdurit. Lähemalt ERR-i uudistes.

Ukraina peastaap: Venemaa vähendas vangide väljaõppeperioodi 10 päevale

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel vähendas Vene kaitseministeerium värvatud vangide väljaõppeperioodi kümnele päevale. Varem plaaniti vangide väljaõppele kulutada neli nädalat. See otsus olevat tehtud isikkoosseisu suurte kaotuste tõttu. Vangsõdurite baaslaager paikneb Ukraina relvajõudude väitel Luhanski oblasti Starobili piirkonnas. Ukraina väitel toodi laagrisse ligikaudu 1000 Vene vangi.

Samuti teatas peastaap, et ööpäeva jooksul tõrjuti 37 Vene vägede rünnakut. Vene vägede peamised rünnakusuunad on Kupjansk, Lõman, Bahmut, Avdijivka ja Marijinka. Lahingud on kõige ägedamad Bahmutis ja Marijinkas.

Okupeeritud Mariupolis toimus öösel kaks plahvatust

Mariupoli linnapea nõuniku Petro Andrjuššenko teatel toimus okupeeritud Mariupolis öösel vähemalt kaks plahvatust. Öistest plahvatustest teatas ka Telegrami kanal Mariupol.Sprovit.

Venemaa tegi öösel mitmele Ukraina oblastile õhurünnaku

Ööl vastu esmaspäeva hommikut oli kuulda plahvatusi Zaporižžja, Dnipro ja Harkivi linnas, teatas The Kyiv Independent.

Dnipro linnas oli kohalike allikate kohaselt kuulda mitukümmend plahvatust ning Venemaa ründas allikate sõnul Dniprot nii droonide kui rakettidega, vahendas BBC. Odessas oli samuti kuulda mitut valju plahvatust, mis oli tõenäoliselt tingitud Shahed droonide rünnakust, vahendas The Kyiv Independent.

❗️One rescuer was injured and more than 20 units of SES equipment were destroyed as a result of a night attack by the occupiers in #Dnipro city, the Ukrainian Security Emergency Service reported. pic.twitter.com/O8oeaPT7He — KyivPost (@KyivPost) May 22, 2023

Harkivi oblasti kuberneri Oleh Sinehubovi sõnul rünnati Harkivi linna S-300 rakettidega, milles üks tabas eluhoonet ning üks tsiviilisik sai seetõttu viga.

Öösel kell 2.40 kehtestati õhuhäire mitmes Ukraina oblastis ning pealinnas Kiievis. Kell 3.48 kehtestati õhuhäire üle terve riigi.

Belgorodi kuberner: Holovšine küla rünnati drooniga

Vene Belgorodi piirioblasti kuberner Vjašeslav Gladkov teatas pühapäeva õhtul, et üks droon kukutas Belgorodi Holovšine küla administratiivhoone pihta lõhkekeha, mistõttu hoone katus süttis põlema. Gladkov teatas varem, et Ukraina väed pommitasid Volokonovki piirkonda ning päeva ajal tulistati Belgorodis õhutõrje poolt alla üks droon.

Ukraina väed edenesid eelmisel nädalal Bahmuti rindel kohati 200 meetrit

Ukraina kaitsejõudude idaringkonna esindaja Serhi Tšerevatõ sõnul on Bahmut Vene vägede jaoks jätkuvalt prioriteet. Tšerevatõ teatas pühapäeva õhtul, et Ukraina väed on veel linna edelaosas kaitses. Idaringkonna esindaja sõnul edenesid Ukraina väed eelmise nädala jooksul mõnes rindelõigus kohati 200 meetrit.

Ukraina maavägede ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles varem, et Ukraina väed kontrollivad veel "tähtsusetut" osa Bahmutist, kuid sellest tugipunktist piisaks linna sisenemiseks, kui olukord peaks muutuma. Sõrskõi teatas sotsiaalmeedia kaudu, et Kiievi jõud lähenevad Vene vägedele Bahmuti ümbruses ning on liikumas lähemale linna taktikalisele ümberpiiramisele.

Sullivan: USA pole otsustanud, et kas enda F-16 lennukeid Ukrainale anda

USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivan ütles CNN-s, et USA president Joe Biden pole veel otsustanud, et kas USA annab Ukrainale ka enda F-16 hävituslennukeid, vahendas Politico. Hiljuti otsustas USA, et lubab enda liitlastel Euroopas anda Ukrainale F-16 lennukeid.

Austria välisminister: sel kümnendil Vene režiimis muutusi ei tule

Austria valitsuse hinnangul ei toimu selle kümnendi jooksul Venemaal režiimimuutust. Austria välisminister Alexander Schallenberg ütles, et tema hinnangul ei muutu Vene poliitiline süsteem ja poliitiline juhtkond kümnendi lõpuks märkimisväärselt, vahendas Saksa Tagesschau.

ISW: Wagner ei suuda Bahmutist edasi edeneda

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikute hinnangul ei suuda lahingutes kannatada saanud Wagneri palgasõdurite grupeeringu võitlejad edeneda Bahmutist edasi. Sama hinnati Vene regulaarvägede kohta.

Tõenäoliselt pole Vene väed huvitatud ka pealetungioperatsioonidest, kuna Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin lubas Wagneri väed 25. maiks Bahmutist välja tõmmata. Praegu pole selge, et kas Wagner ka tegelikult Bahmutist lahkub. Mõned sõjandusanalüütikud eeldavad, et Wagneri üksused võivad suunduda mõnda teise kriitilisse rindelõiku.

Mõttekoda viitab Ukraina kaitsejõudude väidetele, mille kohaselt nad kontrollivad veel Bahmuti linna edelaosas üht väikest osa linnast T0504 maantee juures. See Ukraina teade aga viitab, et Vene vägede käes on suur enamus Bahmuti linnast. Samas ei mõjuta Bahmuti linnaala enese kaotus Ukraina vastupealetunge Bahmutist põhja- ja lõuna pool.

Vene väed vajavad ISW hinnangul lisavägesid, et Bahmuti ja sellega piirnevaid alasid hoida. Mõttekoda juhtis tähelepanu, et Bahmutis on nüüd näha Vene 132. eraldiseisva motoriseeritud laskurbrigaadi suurtükiüksuseid. Varem oli neid üksuseid näha Avdijivka lähistel.

Briti luure: Venemaa lõi uue õhuründeüksuse nimega Štorm

Ühendkuningriigi hommikuse rindeülevaate kohaselt on Venemaa Ukrainas opereerimiseks tõenäoliselt loomas uut õhugruppi nimega Štorm. Üksuses peaksid olema Su-24 ja Su-34 ründelennukid ning eskadron ründehelikoptereid.

Konkreetsete lennukite valik viitab, et uue õhugrupi eesmärgiks on peamiselt maapealsete sihtmärkide ründamine. Usaldusväärsete Vene meediaväljaannete kohaselt püüab Vene kaitseministeerium värvata motiveeritud ja pädevaid ja kvalifitseeritud piloote pakkudes suurt rahalist motivatsiooni ning võimaldades väkke astuda ka erru läinud pilootidel.

Sellise eraldiseisva õhugrupi loomine näitab brittide hinnangul, et Venemaa ei ole rahul oma seniste õhuüksuste tegevusega Ukraina ründamisel.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/f4SN7EUioz



#StandWithUkraine pic.twitter.com/dWvk4LDFPd — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 22, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 20 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 203880 (võrdlus eelmise päevaga + 720);

- tankid 3785 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7407 (+9);

- lennukid 309 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3278 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 565 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 327 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2830 (+8);

- tiibraketid 1011 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6129 (+14);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 427 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.