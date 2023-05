Ukraina juhid jahutavad vastupealetungile seatud ootusi

Ukraina juhid on mures, et ootused Ukraina vastupealetungi asjus on liiga kõrgele tõusnud ja kui sõjakäiku tohutut pööret ei tule, võib see tekitada pettumuse.

Ukraina juhid on mures, et ootused Ukraina vastupealetungi asjus on liiga kõrgele tõusnud. Kaitseminister Oleksii Reznikov ütles ajalehele Washongton Post, et vastupealetungist oodatakse tohutut pööret sõja käigu, aga see võib tekitada pettumuse.

Tema sõnul on partnerid öelnud, et ootavad Ukrainalt uusi võite, aga pole selge, kas eduks peetakse edasiliikumist kümne, saja või kahesaja kilomeetri võrra.

Kavandatav vasturünnak, mille teevad võimalikuks lääne annetatud relvad ja väljaõpe, võib olla sõja kõige suuremate tagajärgedega etapp, kuna Ukraina püüab tagasi haarata märkimisväärset territooriumi ja tõestada, et on jätkuvalt toetust väärt.

Sõjalised ründeoperatsioonid nõuavad tavaliselt ülekaalukat eelist ja kuna Vene väed on kogu 900 miili pikkusel rindel tugevalt kindlustatud kaitsesse kaevatud, on raske hinnata, kui kaugele Ukraina jõuab.

Vaatlejate hinnangul võib sõjaline abi Kiievile väheneda, kui edu ei ole piisav ning Ukraina surutakse läbirääkimistelaua taha, mis tähendab väga suure tõenäosusega, et nad peavad venelaste okupeeritud territooriumid Moskvale loovutama.

"Ma usun, et mida rohkem võite lahinguväljal saavutame, seda rohkem inimesi meisse usub, mis tähendab, et saame rohkem abi," ütles president Volodõmõr Zelenski.

Meedia: Krimmi kohal tulistati öösel alla droonid

Okupeeritud Krimmi kohal tulistati ööl vastu 7. maid alla droonid, vahendas Telegrami veebiuudiste väljaanne Baza.

Postituse kohaselt tulistati vähemalt üks droonidest alla Sevastoopoli kohal ja see kukkus Fiolenti neeme lähedal alla, põhjustades umbes 70 meetri kaugusel šrapnelliplahvatuse.

Ohvritest ei ole teada antud ja Ukraina valitsus pole droonirünnakuid kommenteerinud.

Sevastopoli illegaalse Vene okupatsioonivalitsuse juht Mihhail Razvožajev ütles, et linna ründasid ka 1. mail droonid.

Vene välisministeerium süüdistab autopommiplahvatuses Ukrainat

Venemaa välisministeerium tegi avalduse, kus teatas, et 6. mail toimunud autoplahvatuse, milles sai tõsiselt vigastada Vene võitleja ja kirjanik Zahhar Prilepin, korraldasid Ukraina ja lääs.

Ministeerium teatas, et uurib juhtunut ja et on ilmne, et tegemist on järjekordse terroriaktiga, mille on korraldanud ja läbi viinud Kiievi režiim ja selle lääne kuraatorid, eelkõige USA. Tõendeid oma väidete kohta ei esitatud.

Ukraina pole oma seotust ei eitanud ega kinnitanud, kuid rünnaku eest võttis vastutuse krimmitatari partisaniliikumine Atesh.