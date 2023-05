Kolmapäev on soe ja sajuta

Kolmapäeva öö on selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Kohati on siiski udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 7 kuni 13 kraadi.

Hommikul on taevas laialdaselt selge ja sajuta. Tuul on nõrk ning muutliku suunaga ja termomeetrinäit tõuseb 13 kuni 17 kraadini.

Päeval saabub taevasse pisut enam pilvi, kuid sadu ei tule. Tuul on muutliku suunaga 2 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 25 kraadi. Rannikul on kohati jahedam, 15 kuni 19 kraadi.

Nädalalõpp tuleb aga taas vahelduseks pisut sajusem. Neljapäeval on pärastlõunast alates kohati hoovihm, kuid vihmast hoolimata on sooja üle 20 kraadi. Reedel on vihmahood laialdasemad ning sellega kaasneb ka äikeseoht ning temperatuur astub mõne sammu allapoole.

Laupäev peaks mööduma vahepeal sajuta, kuid samamoodi nagu reedel ei küündi päevasoe üle 18 kraadi. Pühapäeval on taas hommikul ja päeval hoovihmavõimalus ning temperatuur teeb paarikraadise tõusu.

Öine temperatuur püsib aga kogu nädalalõpu üsna stabiilselt vahemikus 4 kuni 13 kraadi.