Henn Põlluaas: koalitsioonil on suva Eestist ja meie lastest

EKRE ei tee obstruktsiooni lihtsalt obstruktsiooni pärast. Eesti on Kaja Kallase valitsuste ajal jõudnud enneolematusse demograafilisse kriisi. Sündimus on saja aasta väikseim. Väidetava "võrdsuse" tagaajamine ja raha "kokkuhoiu" nimel lasterikaste perede toetuse äravõtmine ei tekita mitte võrdsust, vaid suurendab demograafilist kriisi ja vaesumist veelgi. Eriti küüniline on see, et laste arvelt kavatsetakse suurendada kõrgepalgaliste sissetulekuid, kelle tulumaks väheneb.

Meie rahvuse püsimajäämine ja laste juurdekasv tuleb ainult suurtest peredest, mitte ühe-kahe-lapselistest peredest. Just lasterikkad pered panustavad lastesse ja seega ka meie kõikide ühisesse tulevikku kõige rohkem. Statistika näitab – jättes kõrvale üksikvanemad –, et nemad on ka kõige suuremas materiaalses kitsikuses. Nad vajavad suuremaid toetusi kui ühe-kahe lapsega perekonnad.

Seega on kõnealune toetus vajaduspõhine ja suurendab võrdsust laste vahel. Pealegi on alati võimalus paljulapseliste perede toetuse vähendamise asemel tõsta ühe-kahe lapse toetust. Lapsed on meie kõige kallim vara, kelle jaoks ei tohi millestki kahju olla.

Küsitlused näitavad, et eesti pered soovivad rohkem lapsi, kuid selle kõige suuremaks takistuseks on kindlustunde puudumine. Paljulapseliste perede suurem toetamine ei ole mitte "laste ostmine", nagu vasakliberaalide väide kõlab, vaid just turvatunde andmine nii neile peredele, kus juba on rohkem lapsi, aga ka kõigile neile, kes seda planeerivad ja soovivad. Et nad olude ja valitsuse poolt pealesunnitud vaesuse tõttu ei loobuks laste saamisest.

Eriti tuleb seda silmas pidada Euroopa suurima hinnatõusu ja majanduslanguse taustal, mis hoogustub veelgi kavandatavate maksutõstmiste tõttu. Paljulapseliste perede toetamine on äärmiselt oluline ja vajalik rahvastikupoliitiline meede, mille positiivset mõju on tõestanud eelmised toetuste tõstmised.

Praegune vastutustundetu toetuste vähendamine ja valimiste ajal mahavaikitud erinevate maksude ja aktsiiside järsk ja põhjendamatu tõstmine lööb rängalt kõiki peresid, kuid eriti rängalt just paljulapselisi peresid. Neil on juba praegu väga raske ots otsaga kokku tulla. Ei tohiks ju olla raske aru saada, et mida rohkem lapsi, seda suuremad on kulud.

Isegi valetajate valitsus peab täitma põhiseaduse sätet, et lasterikkad pered on riigi erilise kaitse all. Siinkohal peavad nii president kui ka õiguskantsler, kes seni on püüdnud pead liiva alla peita, kindlasti rusikaga lauale põrutama.

Maksude tõstmise ja lastetoetuste vähendamise asemel tuleb panustada majandusse ja meie ettevõtete konkurentsivõime tõstmisesse. Just nagu EKRE on kogu aeg soovitanud. Vaid see toob lõppkokkuvõttes raha juurde nii riigikassasse kui ka parandab inimeste heaolu.

Ometi tundub, et valitsusel sellist eesmärki ei olegi. Soov lahendada rahapuudust vaid maksude tõstmisega näitab täielikku ebakompetentsust ja teeb olukorra veelgi halvemaks. Eestimaise ettevõtluse mittetoetamine olukorras, kus kõik riigid enda omasid toetavad, tähendab üha hoogustuvat majanduse allakäiku, pankrotistumiste hoogustumist ja platsi puhtaks löömist välismaistele firmadele.

"Ka nüüd näeme üha suurenevat ohtu uuele väljarändelainele. Selleks ei ole valijad võimuerakondadele mandaati andnud."

Sama nägime eelmise suure kriisi ajal, kui Reformierakond käitus täpselt samamoodi. Selle tagajärjel lahkus ca 100 000 eestlast välismaale. Ka nüüd näeme üha suurenevat ohtu uuele väljarändelainele. Selleks ei ole valijad võimuerakondadele mandaati andnud.

See, et juba seadusega ette nähtud ja kehtiva toetuse likvideerimine riivab rängalt kõiki lasterikkaid peresid ja nende õigustatud ootusi, äärmusliberaalset koalitsiooni ei häiri. Suurperedel olevat aega olukorraga kohaneda.

Küll aga ei tulnud kõne allagi lõpetada sadade miljonite eurode eest taastuvenergia tasu maksmist tuulikute ja päikeseparkide omanikele ka siis, kui elektri hind oli hullumeelne neli tuhat eurot MW ja nad sõna otseses mõttes suplesid rahas. Elektritootjatel oli ju õigustatud ootus toetusele ja ilmselt pole Kallase meelest megakasumite vähenemisega võimalikki kohaneda.

Selline on siis arusaam ja "võrdsus" à la Reformierakond. See on eriti häiriv, kui meenutada Kaja Kallase varasemat otsest seotust taastuvenergia tootjatega. Ta on olnud tervelt kümne energiafirma juhatuses või nõukogus.

Enda valimislubaduste ja valimistel varjatud kavatsuste ja jõukamate inimeste kauka täitmine on nähtavasti olulisem kui eesti lapsed ja meie rahvuse kestma jäämine. Sellega hävitatakse usaldust riigi vastu. Vähe sellest! Järjekordse valega, justkui oleks käibe- ja tulu- ja muude maksu tõstmine tingitud vajadusest tõsta kaitsekulutusi, häälestatakse inimesed, kellelt sellega leib ära võetakse, ka meie kaitsevõime tõstmise vastu ning kahjustatakse rahva kaitsetahet. Ja kõike seda olukorras, kus meid ähvardab Venemaa suunalt sõjaline oht.

Peretoetuste vähendamisega samal ajal viljeletava avatud uste ja piiramatu immigratsiooni taustal, sh välisüliõpilaste üha kasvav vastuvõtmine ja ülikoolide ingliskeelestumine, mida heldelt maksumaksja rahaga teotatakse, ning kavaga hakata nn ühtse Eesti kooli sildi alla nõukogulikke segakoole looma, tõstatub küsimus, kas praeguste neomarksistlike valitsuserakondade eesmärk ongi eestlaste sündimuse vähendamine, eesti keele- ja kultuuriruumi likvideerimine ning eesti rahvuse väljasuretamine.

Lisagem veel loomuvastaste ja viljatute seksuaalsuhete ning samasooliste abielu hunnitu toetamise ja neile laste adopteerimise, mida ühiskonna veelgi suurema lõhestamise hinnaga riigikogust jõuga läbi surutakse, ning pilt saab selgeks. Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid ei taha, et me jääksime rahvusena püsima. Nende koalitsioonileppes pole poolt sõnagi rahvastikukriisist ega sündimuse tõstmisest. Neil on suva Eestist ja meie lastest. See ongi see paljuräägitud pikk plaan ja riigi kordategemine.

EKRE ei ole selliste asjadega nõus. Kui koalitsioonil puudub igasugune diskussiooni- ja kompromisside leidmise tahe ning riigikogus sõidetakse rahvast ja opositsioonist lisaks töö- ja kodukorra seaduse ka põhiseadust rikkudes jõhkralt üle, siis ei jää meil muud teed, kui jätkata obstruktsiooni. Valetajate koalitsiooni võimutsedes on see riigikogus ainus võimalus eesti rahva eest seismiseks.