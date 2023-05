Tsahkna: Lätis pole sõnavabadusega probleeme

Tsahkna, kes käis kolmapäeval Lätis visiidil, märkis, et tema hinnangul on praegu Lätis sõnavabadusega kõik korras, kuigi Läti ajakirjanike hinnangul toimub riigis praegu nõiajaht ja seda eriti venekeelsele meediale.

"Ma arvan, et see on seotud ka erinevate valimistega ja emotsioonid on kõrgel. Minu hinnangul Lätis sõnavabadusega otseselt probleeme kindlasti ei ole," lausus Tsahkna.

Tsahkna sõnul on igasugune debatt sõnavabaduse üle ainult hea ja tuletas meelde, et ka Eestis on viimasel ajal sõnavabaduse üle arutletud.

"Ka Eesti ja iga normaalne riik peab (praegu) ja peab ka tulevikus debatte, kui vaba on sõna. Eks me mäletame neid hetki, kui ka meie eelmine president (Kersti Kaljulaid) kandis riigikogus rinna peal loosungit "Sõna on vaba". Ma arvan et igasugused debatid, mis puudutavad sõnavabadust, on olemuslikult õiged ja head demokraatias," lausus välisminister.

Läti riiklik elektroonilise meedia nõukogu (NEPLP) otsustas määrata uudisteportaalile Tvnet.lv sõna "küüditamine" väidetava valesti kasutamise tõttu 8500 euro suuruse trahvi.

Läti ajakirjanik Inga Springe ütles ERR-ile, et Lätis hiljuti muudetud migratsiooniseadus, mis võib viia tuhandete venekeelsete riigist väljasaatmiseni ning sealse meediajärelevalve ameti tegevus lasevad väita, et riigis käib vihkamise õhutamine ja nõiajaht, seda eriti venekeelsele meediale.