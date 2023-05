Ukraina pealinnas Kiievis oli reede varahommikul plahvatusi ja linnas töötas õhutõrje. Samuti oli kuulda plahvatusi riigi keskosas asuvas Dnipro linnas. Ukrainska Pravda teatas, et kõikjal Ukrainas oli taas kuulda õhusireene.

Oluline reedel, 26. mail kell 5.55:

- Kiievis ja Dnipros oli varahommikul kuulda plahvatusi;

- Zelenski ärgitas vangistama rohkem Vene okupante;

- Meedia: Vene vägede poolt okupeeritud Berdjanskis toimusid plahvatused;

Kiievis ja Dnipros oli varahommikul kuulda plahvatusi

Kiievi linna sõjaväeadministratsioon teatas hommikul , et linnas töötab õhutõrje. Dnipro linnapea kirjutas sotsiaalmeedias, et inimesed ei filmiks ega postitaks videosid, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski ärgitas vangistama rohkem Vene okupante

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus neljapäeval sõjaväelasi üles suurendama vahetusfondi ehk võtma vangi rohkem Vene okupante, et saaks vabastada rohkem ukrainlasi, vahendas portaal Unian.

Õhtuses videopöördumises meenutas president, et neljapäeval saadi vangistusest tagasi veel 106 Bahmuti suunal võidelnud Ukraina sõdurit, vahendas BNS.

"On väga tähtis silmas pidada, et paljude nende 106 inimese kohta puudus igasugune info – neid peeti kadunuks. Aga me leidsime nad üles ja tõime koju tagasi. Kaheksa ohvitseri ning 98 sõdurit ja seersanti", ütles Zelenski.

Zelenski tänas kõiki ukrainlaste vabastamisega seotud teenistusi ja ametnikke, samuti kõiki sõdureid, kes on taganud, et Ukrainal oleks vastav vahetusfond.

"Kõik rindel olijad peaksid seda meeles pidama: mida rohkem vene vange võtame, seda rohkem inimesi me tagasi toome," ütles Zelenski.

Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on Ukrainal õnnestunud koju tagasi tuua 2430 inimest, neist 139 tsiviilisikut.

Meedia: Vene vägede poolt okupeeritud Berdjanskis toimusid plahvatused

Ukraina meedia teatas reedel, et neljapäeva hilisõhtul toimus Vene vägede poolt okupeeritud Berdjanski linnas mitu plahvatust. Linn asub Ukraina lõunaosas, Zaporižžja oblastis.

Zaporižžja okupatsioonivalitsuse liige Vladimir Rogov teatas, et Ukraina väed korraldasid linna pihta ulatusliku rünnaku.

Berdjansk on olnud alates eelmise aasta veebruarist Vene okupatsiooni all ning paikneb rindejoonest umbes 100 kilomeetrit lõunas.

Suurbritannia kuulutas stalinistide korraldatud Ukraina näljahäda genotsiidiks

Ukraina presidendi kantselei ülema Andri Jermak teatas, et Suurbritannia parlament Ukraina 1930. aastate näljahäda (holodomor) genotsiidiks.

"Aitäh. Ajalooline õiglus on võti, et saada aru, kes ja mis on tõeline kurjus," teatas Jermak.

Holodomor oli NSVL-i poolt korraldatud näljahäda, mille tõttu suri mitu miljonit ukrainlast.

Ukraina parlament kuulutas holodomori genotsiidiks 2006. aastal. Lisaks Ukrainale on Holodomori genotsiidiks kuulutanud veel mitu riiki, nende hulgas on ka Eesti, USA ja Saksamaa.