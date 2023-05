Valge Maja ja vabariiklased üritavad ära hoida USA maksejõuetust

USA president Joe Biden kinnitas neljapäeval taas, et riigi maksejõuetus hoitakse ära.

"Teeme edusamme. Olen korduvalt öelnud, et valitsuse maksejõuetus pole võimalus," ütles Biden.

1. juunini on jäänud seitse päeva. See on varaseim võimalik hetk, mil valitsuse hinnangul võib võlgade teenindamiseks raha otsa lõppeda, kui riigi laenulimiiti ei tõsteta.

Esindajatekoja juhi Kevin McCarthy sõnul plaanivad mõlemad osapooled kokkuleppele jõuda.

"Meil ei ole veel kokkulepet. Teadsime, et see ei saa olema lihtne. See on raske, aga kavatseme töötada nii kaua, kuni kõik on tehtud," ütles McCarthy.

Paljud kongressi liikmed aga lahkusid pika pühadenädalavahetuse ajaks pealinnast Washingtonist.

Esindajatekoja demokraadist liikme Jared Moskowitzi sõnul tehakse siiski läbirääkimistel edusamme. "Kuulduste järgi teevad nad edusamme. Selle ja kehakeele põhjal eeldan, et peame linna tagasi tulema," ütles Moskowitz.

Vabariiklased on läbirääkimistel rõhutanud, et valitsus peab kulutamist vähendama. Valge Maja on olnud kärbetele vastu, kuid pakkunud nüüd välja, et järgmise kahe aasta kulud hoitakse praegusel tasemel.

Osad esindajatekoja demokraadid on aga mures, et kui eelarve ei kasva, siis kannatavad eelkõige sotsiaalprogrammid.

"Kui demokraadid peavad lõplikule kokkuleppele oma hääle andma, siis soovime kindlustada, et meie väärtused on esindatud," ütles demokraat Lauren Underwood.

Vabariiklased on võtnud sihikule sotsiaalkulutuste programmid, samas kui Biden soovib tõsta kõige jõukamate ameeriklaste ja korporatsioonide makse, vahendas BNS.

Biden ütles, et temal ja McCarthyl on "väga erinev nägemus sellest, kelle õlule peaks jääma täiendavad jõupingutused, et meie fiskaalmaja korda saada. Ma ei usu, et kogu koorem peaks langema kesk- ja töölisklassi ameeriklaste kanda. Minu esindajatekoja vabariiklastest sõbrad ei nõustu."

Analüütikute hinnangul on ülioluline saavutada kokkulepe enne maksejõuetuse tähtaega, sest vastasel juhul seisaks USA silmitsi majanduslangusega. Samuti ei makstaks välja sotsiaaltoetusi ja riigitöötajate palku.

Alates 1960. aastatest on riigivõla ülempiiri tõstetud 80 korda. Eelmise presidendi Donald Trumpi ametiajal tehti seda kolmel juhul. USA riigivõlg on praegu 31,4 triljonit dollarit.