Kohus andis ka Metsküla algkoolile esialgse õiguskaitse

"See on meile väga tähtis uudis. See tähendab, et lapsed saavad sügisel kooli minna," ütles Metsküla kooli lapsevanemate esindaja Silvia Lotman ERR-ile.

"Meie ikkagi taotleme oma kooli säilitamist ja arvame, et see on kogu vallale vajalik, et väikesed koolid siin vallas alles jääksid. Väga loodame, et ka meie vallavalitsus saab sellest aru ja ei pea enam kohtus edasi vaidlema, vaid vald ise saab aru, et see oli vale samm," rääkis Lotman.

Lotman lisas, et seoses kooli sulgemise otsusega hakkasid mitmed lapsevanemad juba lastele linnas koolikohti otsima ning kui palju õpilasi sügisel koolis jätkab, ei ole veel kindel.

"Me peame nüüd kogukonna liikmetega rääkima ja vaatama, kui suured elukorralduse muudatused juba peredel on. Suurem osa küll ei ole plaaninud siit ära kolida, aga arusaadav, et osadel peredel on keerulisem olnud jääda siia. See on esimene asi, omavahel rääkida ja vaadata, kuidas saame jätkata ja võimalikult palju lapsi, kes plaanis tulla siia kooli edasi ikkagi selle plaani juurde jääks," ütles ta.

Varasemast on Tallinna halduskohus andnud esialgse õiguskaitse Lõpe üheksaklassilisele koolile, mille Lääneranna vallavolikogu soovis sügisest kinni panna. Samuti Virtsu koolile, mida vald soovis kärpida üheksaklassilisest neljaklassiliseks.

Kohtusse on pöördunud ka Koonga ja Varbla kooli esindajad, kuid nemad esialgset õiguskaitset ei taotle, sest nende koolide muutmine kuueklassiliseks peaks jõustuma alles järgmisel aastal.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare on kaitsnud valla otsust koole sulgeda või väiksemaks teha sellega, et haridusvõrgu korrastamine on mõistlik. "Ma ei pea õigeks maksumaksja raha eest üleval pidada koolimaju, mida me remontida ei suuda," ütles Saare.

Ta on ka öelnud, et üldiselt peavad kohtud kaebuseid perspektiivituks.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsil sulgeda sügisest Metsküla algkooli ja Lõpe põhikooli ning kärpida Virtsu kool neljaklassiliseks ja Varbla ning Koonga koolid 2024. aasta sügisest kuueklassilisteks.

Lääneranna vald Pärnumaal moodustati 24. oktoobril 2017, kui jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemine. Neist Hanila ja Lihula vallad olid varem Läänemaa ning Koonga ja Varbla vallad Pärnumaal.