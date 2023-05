Dassault ei taha järgmise põlvkonna hävitaja arendamisse F-35 kasutajariike

Prantsuse kaitsetööstuse ettevõtte Dassault Aviation tegevjuht Eric Trappier ütles Prantsuse senatile, et USA F-35 varghävitajat kasutavad riigid, sh eelkõige Belgia, ei tohiks saada võimalust liituda Prantsuse-Saksa-Hispaania ühises hävituslennuki arendamise projektis.

Prantsusmaa kaitsetööstuse ettevõtte Dassault Aviation tegevjuht Eric Trappier ütles kolmapäeval Prantsuse senatile, et ta ei toeta uue Prantsuse-Saksa-Hispaania ühiselt välja arendamisel oleva hävituslennuki programmi (SCAF) laiendamist riikidele, kes kasutavad USA F-35 varghävitajaid.

Eric Trappier oli Prantsusmaa senatis ajal, mil arutati Prantsuse kaitseministri Sébastien Lecornu välja pakutud relvajõudude rahastamise programmi 2024. aastast 2030. aastani. Eelkõige oli Trappier kriitiline Belgia kaasamise osas, vahendas Brussels Times.

Prantsuse-Saksa-Hispaania ühishävitaja peaks asendama tulevikus nii Prantsuse Rafale hävituslennuki kui ka sakslaste ja hispaanlaste Eurofighteri. Parimal juhul on uus hävituslennuk valmis 2040. aastaks.

Belgia kaitsetööstus on ärgitanud Belgia valitsust ühinema ühega mitmest järgmise põlvkonna hävituslennuki arendamise programmist. Üheks variandiks on Briti-Itaalia-Jaapani ühislennuki programm, mis kandis varem nime Tempest, kuid mis kannab nüüdseks nime GCAP (Global Combat Air Programme). Teiseks variandiks on Prantsuse-Saksa-Hispaania ühishävitaja programm SCAF.

Dassaulti tegevjuhti aga ärritas tugevalt belglaste võimalik soov olla koos Prantsusmaa ühishävitaja arendamises osalemine. "Ma ei näe, et miks peaks rohkem F-35 lennukeid kasutavaid riike lisama SCAF-i... Miks peaksin ma tegema ruumi oma tehases, oma disainibüroos inimestele, kes on valinud F-35?", kurtis Erik Trappier.