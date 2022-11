Berliin ja Pariis tahavad uue põlvkonna hävitaja projektiga edasi liikuda

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsusmaa ja Saksamaa tahavad uue põlvkonna hävitaja projektiga edasi liikuda ja lepivad varsti kokku selle arendamise järgmises etapis.

"Prantsusmaa ja Saksamaa ja kaks peamist projekti kaasatud ettevõtet, Airbus ja Dassault Aviation on lähedal, et ametlikult jõuda edasi Future Combat Air System (FCAS) projekti otsustavasse etappi. Kokkuleppele võidakse jõuda lähipäevade jooksul," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele Financial Times.

FCAS-i projekt on Euroopa suurim kaitseprogramm. Järgmiseks etapiks (1.b etapp) on ette nähtud umbes 3,8 miljardit eurot. Hävitaja arendamist on takistanud aga ettevõtete vahelised erimeelsused, mis on seotud intellektuaalse omandi jagamisega. Hiljuti puhkesid energiakriisi tõttu pinged ka Berliini ja Pariisi vahel.

Esmaspäeval andis Airbusi tippjuht Mike Schoellhorn märku, et riigid käivitavad varsti hävitaja arendamise järgmise etapi.

"Prantsusmaa ja Saksamaa on mõlemad FCAS-i projekti tähtsuses veendunud. Alternatiivi sellele pole," ütles Schoellhorn

Berliin ja Pariis käivitasid FCAS projekti juba 2017. aastal, hiljem liitus projektiga Hispaania. Riigid tahavad suurendada Euroopa strateegilist autonoomiat ja tugevdada omavahelisi sõjalisi sidemeid. Saksamaa ja Prantsusmaa tahavad projekti raames arendada ka Euroopa lennundussektorit.

Saksamaa teatas märtsis, et plaanib osta 35 USA-s toodetud hävitajat F-35. Pariis kartis siis, et Berliin võib lahkuda FCAS-i projektist.

Uus hävitaja asendab Prantsusmaa Rafale ja Saksamaa, Hispaania Eurofightersi sõjalennukid. Prantsusmaa ja Saksamaa tahtsid uue hävitaja lõplikult valmis saada 2040. aastaks. Dassaulti' tegevjuht Eric Trappier aga hoiatas, et 2050. aasta on realistlikum tähtaeg.