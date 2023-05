Valitsus lõpetas EELK ja valitsuse ühiskomisjoni töö

Valitsus on otsustanud lõpetada Eesti Evangeelse Luteriusu Kiriku (EELK) ja valitsuse vahelise koostöö komisjoni töö. EELK peapiiskop Urmas Viilma peab koostööleppe lõpetamist kummaliseks. Siseminister Lauri Läänemets ütles, et riik ei saa eelistada üht kirikut teistele ning luuakse hoopis komisjon Eesti kirikute nõukoguga.

EELK ja valitsuse koostöökomisjon on tegutsenud terve taasiseseisvumisaja ehk üle 30 aasta. Näiteks on komisjoni tööst võrsunud otsus anda vaimulikele abielu registreerimise õigus, lahendatud on kinnisvaravaidlusi ja muid muresid.

EELK peapiiskop Urmas Viilma ütles, et kirikut on kirja teel lihtsalt teavitatud komisjoni töö lõpetamisest.

"Olen ka küsinud ja tahtnud saada kokku siseministriga. On välja pakutud, et minister kohtub nagunii Eesti kirikute nõukoguga 9. augustil. Kuivõrd EELK peapiiskop on ka kirikute nõukogu juhatuse liige, et siis saaks ka neid teemasid arutada. Minu jaoks on see üsna kummaline – kahepoolseid küsimusi peaks arutama millegipärast teiste isikute juuresolekul. Veider. Ja veider on see asi ka selle pärast, et selgitusi ei ole keegi andnud. Tegelikult ühiskomisjon on juba ühe korra kogunes praeguse valitsuse ajal. Mai alguses toimus valitsuse ja EELK ühiskomisjon, mida mina ja minister Läänemets juhatasime. Ja nädala aega hiljem tuli teade, et on tehtud selline otsus. Aga otsust pole meile saadetud ja ei ole ka argumente esitatud," rääkis Viilma.

Valitsus on aga rõhutanud, et luuakse koostöökomisjon kirikute nõukoguga. Peapiiskop Viilma ei tahtnud uskuda, et siseministri käitumine on seotud pingetega, mis valitsevad kiriku ja valitsuse vahel abieluvõrdsuse eelnõu osas.

"Me võime neid seoseid ju tinglikult luua – keegi ei ole meile öelnud, et need seosed on. Aga ka kirikute nõukogu soovis praeguses olukorras, kus kirikuid puudutavad seadused on menetlemisel, ministriga kokku saada. Ja pakuti esimese kuupäevana 9. august," lausus Viilma.

Läänemets ütles, et komisjon luteri kirikuga saadetakse laiali, sest riik ei saa ega tohi ühte kirikut eelistada teistele.

"Viimane kord rääkisime luteri kirikuga samu teemasid, mida kirikute nõukoguga arutatakse. Minu arvates on õige aja aus, et valitsus peab Eestis kõiki kirikuid samaväärselt oluliseks," ütles Läänemets.

Läänemets märkis, et abieluvõrduse teema arutamine pole kuidagi seotud komisjoni töö lõpetamisega.