Venemaa ründas öösel taas Kiievit

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva Kiievit. Ukraina lasi alla vähemalt 20 drooni, langenud rusude all hukkus üks inimene.

Oluline pühapäeval, 28. mail:

- Kiiev lasi alla vähemalt 40 drooni;

- Ukraina: Vene väed on Bahmuti ründamisel hoogu maha võtnud:

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva taas Kiievit, rünnakus hukkus vähemalt üks inimene.

Õhutõrjesüsteemid lasid varahommikul alla vähemalt 40 Kiievi suunal liikunud drooni, teatasid Ukraina kaitsejõud.

Alla lastud droonide rusude all hukkus 41-aastane mees ja sai vigastada 35-aastane naine, teatas linnapea Vitali Klõtško.

Reutersi teatel algasid rünnakud peale südaööd. Kiievi edelaosas süttis langevatest rusudest kolmekorruseline laohoone, samuti süttisid kaks ärihoonet, märkis Klõtško.

Pühapäeval tähistab Kiiev linna asutamist 1541 aastat tagasi. Tavaliselt peetakse sel päeval laatasid, kontserte ja näitusi, mis on väiksemal kujul plaanis ka tänavu.

"Ukraina ajalugu on ebakindlaid venelasi pikaajaliselt ärritanud," ütles Ukraina presidendi nõunik Andrii Jermak.

Pühapäevane õhurünnak oli juba 14. õhurünnak Kiievile alates mai algusest.

Ukraina lisas sanktsioonide nimekirja Venemaaga seotud inimesi ja ettevõtteid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et Ukraina jätkab sanktsioonide kehtestamist Venemaa ja Venemaa sõda toetavate inimeste vastu.

Laupäeval allkirjastas Zelenski määruse sanktsioonide kehtestamiseks veel 51 Venemaaga seotud inimesele ja 220 Venemaa ja Valgevene ettevõttele.

"Kui Venemaa seda agressiooni alustas, vaatas ta maailma kui peeglit. Nad mõtlesid, et kõik on sama küünilised ja põlgavad kui Venemaa juhid. Kuid maailm on teistsugune, maailm aitab meil elu kaitsta," ütles Zelenski.

Ukraina: Vene väed on Bahmuti ründamisel hoogu maha võtnud

Vene vägede rünnakud Bahmutile pole praegu nii ägedad kui varem, sest vägesid koondatakse ja tugevdatakse, ütles Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar.

"Eile ja täna pole (Bahmutis) olnud aktiivseid lahinguid, ei linnas ega tiibadel," lausus Maljar, lisades, et selle asemel pommitavad Vene väed Bahmuti äärelinna ja linna viivaid teid.

"Vaenlase rünnakuaktiivsus on vähenenud, sest vägesid vahetatakse ja regrupeeritakse. Vaenlane üritab end tugevdada," lausus Maljar.

Ukraina ametiisikud viitasid ka, et on valmis alustama pikalt oodatud vastupealetungiga, võtmaks tagasi Venemaa okupeeritud ala.

Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu juht Oleksi Danilov ütles BBC-le, et vastupealetung võib alata nii täna kui ka nädala pärast.

Presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul on Ukraina alustanud selleks vajalike esialgsete operatsioonidega nagu Venemaa varustuskanalite katkemine ja varude hävitamine.