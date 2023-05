Venemaa ründas rakettide ja droonidega Kiievit, Lvivi ja Odessat

Oluline esmaspäeval, 29. mail kell 7.30:

- Venemaa ründas rakettide ja droonidega Kiievit, Lvivi oblastit ja Odessat;

- Ukraina pommitas okupeeritud Berdjanski linna;

- Reznikov: brittide antud Storm Shadow raketid on 100 protsenti efektiivsed;

- Valgevene teatas Ukraina piiril olukorra stabiliseerumisest;

- Ukraina peastaap pühapäeval: Lõssõtšanskis deserteerus 80 Vene sõdurit.

Venemaa ründas rakettide ja droonidega Kiievit, Lvivi oblastit ja Odessat

Vene väed ründasid esmaspäeva varahommikul rakettidega ja droonidega Ukraina pealinna Kiievit

Kiievi linnas ja mitmes oblastis kuulutati peale südaööd välja õhuhäire, mis laienes hiljem üle kogu riigi. Õhuhäire kestis kuni viieni hommikul.

Ukraina pealinna kohal hävitati Kiievi linna sõjalise administratsiooni teatel rohkem kui 40 õhusihtmärki. Tegu on 15. Venemaa õhurünnakuga Ukraina pealinna vastu alates mai algusest.

Kiievi sõjaline administratsioon juhtis tähelepanu asjaolule, et Vene väed ei taha mitte ainult hävitada olulisi Ukraina sihtmärke, vaid ka kurnata Ukraina õhutõrjet ning hoida Ukraina tsiviilisikuid psühholoogilise surve all. Esialgsetel andmetel kasutasid Vene väed Ukraina vastu nii Iraani päritolu Shahed ründedroone kui ka Kh-101/555 rakette, mis tulistati Ukraina pihta Kaspia mere kohal olevatelt lennukitelt.

Taevast alla kukkunud rusude tõttu Kiievis põlema üks eramaja.

There are incoming reports on explosions in Poltava, Khmelnytsky, Lviv and Kyiv regions.



Telegram channel Kyiv INFO posts pictures of a Kyiv metro station this night. pic.twitter.com/5vTAQk15Eo — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) May 29, 2023

Ukraina õhutõrje reageeris õhusihtmärkidele ka Livivis, Hmelnõtskõi oblastis ja Odessas. Samuti kinnitas Ukraina sõjaväeringkond hiljem, et Ukraina õhutõrje töötas ka Mõkolajivi ja Hersoni oblastis riigi lõunaosas.

Vene droonirünnakus sai kahjustada Odessa sadama taristu

Ukraina kaitsejõudude lõunasõjaväeringkonna esindaja Natalija Humenõuki teatel kukkusid õhusihtmärkide hävitamise käigus rusud Odessa sadama taristule ning puhkes tulekahju, mille tagajärgi veel uuritakse, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina ründas okupeeritud Berdjanski linna

Lõuna-Ukrainas asuva okupeeritud Berdjanski linna sõjalise administratsiooni teatel pommitasid Ukraina väed viit sihtmärki okupeeritud Berdjanski linna territooriumil. Administratsiooni sõnul tuleb oodata üksikasju ja ametlikku kinnitust Ukraina kaitsejõudude peastaabilt.

Reznikov: brittide antud Storm Shadow raketid on 100 protsenti efektiivsed

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov kinnitas Ukraina televisioonis, et Suurbritannia poolt Ukrainale antud Storm Shadow tiibraketid on 100 protsenti efektiivsed, vahendas Ukrainska Pravda. Reznikov rõhutas, et Ukraina peab ka teiste riikidega kõnelusi, et saada neilt pikamaa rakette. Kaitseminister lisas, et Ukraina peab talveks tugevdama enda õhutõrjet.

Valgevene teatas Ukraina piiril olukorra stabiliseerumisest

Valgevene riiklik piirikomitee teatas, et olukord Valgevene-Ukraina piiril on stabiliseerunud, kuid on jätkuvalt pingeline, vahendas Interfaks. Valgevene väitel korraldavad ukrainlased piiri ääres provokatsioone. Valgevene piirikomitee ülem Anatoli Lappo teatas varem, et Ukraina on piiri juures formeerinud manööverüksuste grupi, millesse kuuluvad soomukid, miinipildujad ja droonid.

Ukraina peastaap pühapäeval: Lõssõtšanskis deserteerus 80 Vene sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas pühapäeva õhtul, et okupeeritud Lõssõtšanski linna kandist deserteerus ligikaudu 80 Vene sõdurit üksusest Storm-Z. Samuti deserteerus Bahmuti lähistelt 30 Wagneri palgasõdurite grupeeringu võitlejat, kes lahkusid vabatahtlikult lahingupositsioonidelt, varastades seejuures sõjavarustust.

Ukraina peastaabi väiteid ei ole võimalik sõltumaltult kinnitada.