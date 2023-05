Riigigümnaasiumid süvendavad kohati õpetajapuudust munitsipaalkoolides

Tallinna haridusasutustes on täitmata 275 ametikohta, neist 160 on puuduvad õpetajad pealinna üldhariduskoolides. Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu ütles, et üks põhjus on õpetajate kõrge keskmine vanus ja napp järelkasv.

Lisaks tõi Rundu välja, et õpetajate puuduse on põhjustanud ka hariduses ette võetud muudatused.

"Emakeeleõpetajate nõudlust on tõstnud eelkõige üleminek eestikeelsele haridusele, kuid mõjutanud on ka õppekavamuudatused, näiteks tuleb koolides pakkuda sügisest B-võõrkeelena kaht erinevat alternatiivi ja see nõuab õpetajate näol lisaressurssi," selgitas ta.

Rundu ütles, et mõnel määral võivad õpetajate puudust mõjutada ka uuest õppeaastast Tallinnas korraga tööd alustavad kolm riigigümnaasiumit. Tema sõnul leidub kindlasti Tallinna munitsipaalkoolide õpetajaid, kes jätkavad sügisel tööd hoopiski riigigümnaasiumis.

"Samas ei saa väita, et ainult riigigümnaasiumid oleks õpetajate puuduse kurja juur," sõnas Rundu. "Tegemist on ikka pika aja jooksul süvenenud murega ja nüüd hakkame nägema mõjusid."

Mustamäe riigigümnaasiumi direktor Raino Liblik ütles, et alustaval koolil on uueks õppeaastaks suur osa õpetajatest olemas ja värvatud on ligi 30 pedagoogi. Ta lisas, et mõnes valdkonnas, näiteks loodusainetes oli konkurss kehvem, kuid valdavalt tundsid õpetajad uue kooli vastu siiski huvi.

Liblik rääkis, et riigigümnaasiumis sügisel tööd alustavad õpetajad on enamjaolt Tallinnast või pealinna lähiümbrusest. "Paraku on suur osa õpetajatest pärit siiski Tallinna koolidest, kes otsivad oma karjäärile uut väljundit või muutust," nentis Liblik.

Libliku hinnangul motiveerivad tavakoolide õpetajaid riigigümnaasiumisse tööle asuma paremad töötingimused. "Me küll ei paku suuremat kui keskmist õpetaja palka, aga võimaldame mõistlikumat koormust ja alustava koolina loome võimaluse katsetada õppetöös uusi asju," selgitas ta.

Tallinna Laagna gümnaasiumi direktor Urmas Sadam rääkis, et nende koolist on hetkeseisuga osalise koormusega riigigümnaasiumisse tööle asumas vaid üks õpetaja. Samas nentis Sadam, et alati on võimalus, et rohkem õpetajaid otsustavad kooli vahetamise kasuks.

"Nüüd, kui riigigümnaasiumid on loodud, on võimalus veelgi suurem, et mõni õpetaja kas õppeaasta alguses või lõpus koolist lahkub ja otsustab riigigümnaasiumis õpetamise kasuks," lausus ta.