Eesti Panga hinnangul jaemüük aasta teises pooles kasvab

15 protsenti oli käibelangus tööstuskaupade kauplustes.

"Kõige suurem langus on infotehnoloogia, telekomi kategoorias. See on ka tingitud sellest, et eelmisel aastal samal perioodil oli seal kõige suurem kasv. Suur valge, väike valge ehk suured kodumasinad-väiksed kodumasinad, seal on langus kõige väiksem," selgitas Euronicsi tegevjuht Aare Koppel.

Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 24 protsenti vähenes posti ja internetimüük.

"E-kaubanduses on meil aasta algusest olnud langus paar protsenti suurem kui letikaubanduses. Inimestele meeldib käia kohapeal, katsuda tooteid, tutvuda enne kui ostavad, aga drastilist vahet ei ole," ütles Koppel.

Väiksem ehk kuueprotsendiline langus on aastaga tabanud nii toidukauplusi kui ka tanklaid.

"Keskeltläbi viis kuni seitse protsenti on olnud mahu vähenemine läbivalt nii värsketes toodetes kui ka kuivainetes. Kui pool aastat tagasi andis tooni see, et värskete toodete mahtude langus oli suurem, siis praegu ma ütleks, et see on stabiliseerunud," ütles Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai tõdes, et praegune langus tuleneb aastatagusest erakordselt kõrgest võrdlusbaasist.

"Jaemüük on tulnud tagasi sellele tasemele, mis on tarbijatele pikaajaliselt jõukohane. See on kasvutempo, mida oleme ka enne pandeemiat näinud. Aastatagusega võrreldes nähtud langus tuleb suuresti sellest, et aasta tagasi oli jaekaubanduse maht väga kõrge, harjunud tasemest umbes 15 protsendi jagu kõrgem. Tuli see sellest, et lasti käiku pandeemiasäästud, teisest pensionisambast võetud raha," selgitas Kattai.

Oma osa mängisid tema sõnul ka Ukraina abistamiseks ostetud kaubad.

Aasta teine pool peaks Kattai arvates tooma juba müügimahtude tõusu.

"Tõenäoliselt aasta teine pool toob juba kaasa jaemüügimahtude suurenemise. Selle peamine võtmetegur on inimeste reaalne sissetulek, palk, mis on hinnatasemega korrigeeritud. Kui vaadata, et viimase poole aasta jooksul inimeste reaalne sissetulek on juba viie protsendi võrra tõusnud ja aeglustuva inflatsiooni tingimustes tõus jätkub, siis see annab edasist tuge ka tarbimisele ja jaemüügile," rääkis Kattai.