- Gladkov: Ukraina piiril asuvat Belgorodi tabasid taas rünnakud;

Oluline kolmapäeval, 31. mail kell 9.11:

Belgorodi oblasti kuberner Vjašeslav Gladkovi teatas, et oblastis asuv Šebekino linn sattus taas rünnaku alla.

"Šebekino pommitamine. Esialgsetel andmetel on üks kannatanu. Elumajad on saanud kannatada, sõidukid põlevad," teatas Gladkov.

Lõuna-Venemaal asuva Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev teatas kolmapäeva hommikul, et piirkonnas põleb naftatöötlemistehas, vahendas Ukrainska Pravda.

Blinken: USA teeb kolmapäeval teatavaks uued piirangud Venemaa suhtes

USA teeb kolmapäeval teatavaks uued piirangud Venemaa suhtes, samuti meetmed Moskva desinformatsiooni vastu, ütles teisipäeval Ühendriikide välisminister Antony Blinken.

"Homme teatame uutest meetmetest ekspordikontrolli valdkonnas tehnoloogia suhtes, mida on leitud Iraani droonidest, samuti meetmetest võitluses Vene desinformatsiooniga ja inimõiguste kaitsjate kaitsmiseks internetis," ütles Blinken.

Blinken võtab kolmapäeval osa NATO välisministrite mitteametlikust kohtumisest Norra pealinnas Oslos.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval Sumõ oblastis asuvat kuut asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Politico: Wagner kasutab uute võitlejate värbamiseks Twitterit ja Facebooki

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Kremli rahastatud palgasõdurite grupeering Wagner kasutab sotsiaalmeediat, et värvata juurde droonioperaatoreid, meedikuid. Wagner paneb oma töökuluutused üles ka Twitterisse ja Facebooki. Politico andmetel on Wagner pakkunud palgaks umbes 3190 dollarit kuus. Pole siiski võimalik kindlaks teha, kui edukad need reklaamid on olnud.

Politico allikate teatel on kuulutustes üleval olevad telefoninumbrid seotud Wagneri või Venemaa luureteenistustega.

Prantsusmaa digiminister Jean-Noel Barrot ähvardas 29. mail Twitteri EL-is keelustada, kui platvorm ei hakka järgima augusti lõpus jõustuvat Euroopa digiteenuste seadust.

"Desinformatsioon on üks tõsisemaid ohte meie demokraatiale. Kui Twitter meie reegleid ei järgi, keelatakse see EL-is ära," ütles Jean-Noel Barrot.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 470 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 207910 (võrdlus eelmise päevaga + 470);

- tankid 3802 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 7472 (+3);

- lennukid 313 (+0);

- kopterid 298 (+0);

- suurtükisüsteemid 3460 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 575 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 333 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3124 (+32);

- tiibraketid 1107 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6230 (+11);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 454 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.