Zelenski ja Putin lähevad Türki, aga omavahel ei kohtu

Türgi ajalehe Hürriyet teatel lähevad Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Vene president Vladimir Putin Türki. Laupäeval peaks toimuma Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani inauguratsioon. Erdogan valiti hiljuti taas Türgi presidendiks, olles Türgit kaks kümnendit juhtinud.

Erdogan kavatseb mõlema riigipeaga eraldi arutada nii Vene-Ukraina sõda kui ka Musta mere viljakokkulepet. Erinevalt paljudest lääneriikidest ei ole Türgi kehtestanud Venemaa vastu sanktsioone ning on hoidnud diplomaatilisi suhteid nii Ukraina kui Venemaaga.

Vene presidendi Vladimir Putini plaani kohtuda Erdoganiga kinnitas ka Kremli esindaja Dmitri Peskov. Peskov samas rõhutas, et millal ja kus kaks presidenti kohtuvad ei ole lõpuni paigas, teatas Vene RBK.

Vene president Vladimir Putin kuulutati märtsis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) poolt tagaotsitavaks süüdistatuna Ukraina laste küüditamises okupeeritud Ukraina aladelt. See tähendab, et riigid, mis on selle kohtuga liitunud peaksid Putini nende riigi pinnale jõudes vahistama. Türgi pole Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga liitunud.