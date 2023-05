ÜRO tegi ettepaneku Vene ammoniaagi transiidiks läbi Ukraina

ÜRO esitas Musta mere viljakokkuleppe osalistele ettepaneku alustada ettevalmistustöödega Vene ammoniaagi tarneks läbi Ukraina. Reutersi allika sõnul on Ukraina ja Türgi ÜRO ettepanekuga päri.

ÜRO tegi Venemaale, Türgile ja Ukrainale ettepaneku alustada ettevalmistustöödega Vene ammoniaagi tarneks läbi Ukraina territooriumi. Reutersi allika kinnitusel on Ukraina ja Türgi ÜRO ettepanekuga nõus, kuid Venemaa pole veel vastanud. Kolm riiki ühes ÜRO-ga on Musta mere viljakokkuleppe osalised.

Reuters kirjutas mai keskel, et Ukraina lubaks Vene ammoniaagi transiiti läbi Ukraina ainult sel juhul kui Musta mere viljaleppe sisu laiendatakse. Ukraina tahab, et leppes osaleks rohkem Ukraina sadamaid ning Ukraina saaks maailmaturule tarnida rohkem erinevaid kaupu. Reuters juhtis tähelepanu, et Kiiev ütles esimest korda sellega välja oma seisukoha Vene ammoniaagi tarne kohta.

Venemaa on varem nõudnud, et Ukraina taastaks ammoniaagitarned läbi ammoniaagitoru, mis saab alguse Venemaalt Togliattist ja lõppeb Musta mere Pivdennõi sadamas, mis paikneb Lõuna-Ukrainas Odesa lähistel. Läbi toru suudaks Venemaa eksportida iga aasta 2,5 miljonit tonni ammoniaaki. Venemaa eksportis enne Venemaa täielikku kallaletungi Ukrainale eelmise aasta veebruaris 4,4 miljonit tonni ammoniaaki aastas, mis moodustas viiendiku kogu maailma merd mööda kaubeldavast ammoniaagist.

ÜRO on varem toetanud Vene ammoniaagitarnete jätkumist üleilmse toidujulgeoleku tagamiseks.