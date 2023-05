Taiwani tähtis diplomaat: Ukraina edu aitab Hiinat heidutada

Iseseisva saareriigi Taiwani esindaja USA-s Bi-khim Hsiao ütles teisipäeval, et Ukraina edu oma riigi kaitsmisel Venemaa sissetungi eest on oluline, et hoida Hiinat eemale püüdmast tungida Taiwanile.

"Ma arvan, et agressiooni tagasitõrjumine on põhiline sõnum, mis aitab ära hoida igasuguseid kaalutlusi, et sissetungi saab kiiresti läbi viia, ilma kuludeta. Peame tagama, et igaüks, kes kaalub sissetungimise võimalust, mõistab seda. Seetõttu on Ukraina edu oluline ka Taiwani jaoks," ütles Bi-khim Hsiao.

Mõned vabariiklastest poliitikud leiavad, et USA peaks vähendama relvatarneid Ukrainale. Nende hinnangul tuleb selle asemel rohkem toetada Taiwanit. Nad leiaavad, et Ukrainasse saadetakse relvasüsteeme, mida Taiwan vajab võimaliku Hiina sissetungi ärahoidmiseks..

Bi-khim Hsiao sõnul jälgib Hiina tähelepanelikult Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas, vahendas The New York Times.

"Meie lootus on, et Peking õpib sellest, et agressioon ei õnnestu, et see saab rahvusvahelöise vastulöögi," ütles Bi-khim Hsiao.

Kompartei juhitud Hiina peab Taiwanit oma mässuliseks provintsiks, mille ta on lubanud varem või hiljem oma võimu alla võtta.