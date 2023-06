Läti võimuliit võib muutuda

Praegu moodustavad võimuliidu kolm erakonda ning parteid ei suutnud kokku leppida ühises presidendikandidaadis. Läti Ühendnimekiri hääletas Uldis Pilensi poolt, Uus Ühtsus toetas Edgars Rinkevičsit. Koalitsiooni kuuluv Rahvuslik Liit teatas varem, et eelistab praeguse presidendi Egils Levitsi jätkamist. Levits aga loobus teiseks ametiajaks kandideerimast.

Kolmandas voorus hääletas Rinkevičsi poolt 52 parlamendisaadikut. Lisaks 26 Uue Ühtsuse saadikule hääletas tema poolt ka 16 opositsioonilise Roheliste ja Talurahva Liidu saadikut. Pärast seda, kui Progressiivsete presidendikandidaat langes teises hääletusvoorus välja, otsustasid selle fraktsiooni 10 saadikut anda samuti oma hääle Rinkevičsile.

Läti Raadio teatas, et presidendivalimiste tõttu võib muutuda ka praeguse koalitsiooni koosseis. Karinš vihjas, et soovib teha katse laiendada valitsusliitu

"Ma olen alati tahtnud laiemat koalitsiooni. Ma pole sellest siiani rääkinud. Täna hakkasin sellest uuesti rääkimka. Tegelikult peaksime seda vaatama. Parem, kui me poliitikud vaatame seda, mis meil on ühine, kui seda, mis meid lahutab," ütles Karinš.

Karinši sõnul vajab koalitsioon suuremat toetust parlamendis, et valitsus saaks riigis läbi viia reforme.

"Need reformid nõuavad laialdast avalikkuse mõistmist ja toetust. Parlament esindab kogu ühiskonda. Mida laiem koalitsioon on, seda lihtsam on. Riigil on vaja need reformid ellu viia ja edasi liikuda," ütles Karinš.

Karinši kommentaarid vihjavad sellele, et olemasolevasse koalitsiooni proovitakse lisada Roheliste ja Talurahva Liit ning Progressiivid. Pole veel selge, kas Läti Ühendnimekiri ja Rahvuslik Liit nõustuvad koalitsiooni laiendamisega, vahendas LSM.