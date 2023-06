Tamme asemel saab riigikogu keskkonnakomisjoni juhiks Izmailova

Eesti 200 ridades riigikokku pääsenud Tarmo Tamme suhtes käib kaks väärteomenetlust seoses raiega Käsmu külas. Reedel selgus Äripäevast, et Tamme ähvardab ka keskkonnaameti haldusmenetlus Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndisse paigaldatud ujuvsauna tõttu.

Veel neljapäeval kinnitas Eesti 200 juht Lauri Hussar ERR-ile, et erakond soovib ära oodata uurimistulemused ja alles seejärel otsustab, kas Tamm jätkab keskkonnakomisjoni esimehe kohal.

Kuid reede hommikul teatas Eesti 200 meediale saadetud teates, et erakond asendab Tamme Izmailovaga. Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Marek Reinaas põhjendas, et Tammel on vaja enda asjad korda saada ning et Eesti 200 fraktsioonis on Izmailova näol olemas erakonna kliimaprogrammi autor, kes on ka keskkonnateemadele suurepärane eestvedaja.

"Züleyxa Izmailova on uue põlvkonna poliitik, kes sobib igati tagama, et saavutataks koalitsioonileppes sõnastatud eesmärgid nagu rohepöörde elluviimine ning ringmajanduse ja rohemajanduse edendamine," leidis Reinaas.

Izmailova kandideeris märtsikuistel riigikogu valimistel Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas. Ta pääses riigikogusse, kui Eesti 200 tabas eelmine kaotus ja riigikogust lahkus Slava Ukraini skandaali tõttu Johanna-Maria Lehtme.

Tarmo Tamm. Autor/allikas: Siim Lõvi/Priit Mürk/ERR

Tamm: taandumine oli minu enda otsus

Tarmo Tamm nimetas ise keskkonnaameti menetlusi arusaamatusteks, keskkonnakomisjoni juhi kohalt taandumist aga enda otsuseks.

"Ma arvan, et see oli nagu suuresti ka minu enda otsus. Selgus, et meil on keskkonnaametiga mitmeid arusaamatusi, mis on vaja ära klaarida ja mille olulisust ma ei osanud hinnata. Ja mõtlesin, et võib-olla oleks parem kui ma saan need asjad korda ja siis vaatame, mis edasi saab," kommenteeris Tamm.

"Ja teiseltpoolt, enne ei olnud meie toredas erakonnas sellist suurt spetsialisti nagu Zuzu Izmailova. Kuna tema nüüd saabus, siis on ju igati paslik talle see võimalus anda," lisas ta.

"Eks asjad koguvadki. Üks asi tuleb, siis on teine asi ja. Ja lõpuks mõtled, et mis sellel kõigel mõtet on. Täna ju Äripäev kirjutas ühe loo veel sauna teemal, mis on jällegi vaja klaarida. Jällegi ma ütleks, et minu meelest on see mõistlik ja õige, aga eks me oleme jälle keskkonnaametiga natukene eriarvamusel ja mul oleks ebamugav neid teemasid läbi arutada sellisel kujul, et ma olen samal ajal justkui kaudselt keskkonnaameti ülemus. Et sellisel kujul neid rolle mitte kokku panna on ju mõistlik, et selle koha peal on keegi teine," rääkis Tamm veel.

Tamm ütles, et proovib kandideerida maaelukomisjoni.