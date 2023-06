Tarmo Tamm ei välista sügisest keskkonnakomisjoni juhi kohal jätkamist

Selle kohta, miks fraktsioon Izmailova kandidatuuri suhtes on kõhklema löönud, ütles Tarmo Tamm "Aktuaalsele kaamerale", et fraktsioon on otsustes vaba. "Fraktsioon teeb oma otsused siis, kui ta teeb ja mina ei saa kuidagi teda survestada," lausus Tamm.

ERR küsis, miks osa fraktsiooni liikmeid näeb, et Izmailova asemel peaks komisjoni juhtima hakkama keegi teine. "Otseselt sellist arutelu ei ole olnud. Lihtsalt ei ole seda otsust tehtud. Nii lihtne see ongi," vastas Tamm.

Eesti 200 ridades riigikokku pääsenud Tarmo Tamme suhtes käib kaks väärteomenetlust seoses raiega Käsmu külas. Lisaks ähvardab Tamme ka keskkonnaameti haldusmenetlus Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndisse paigaldatud ujuvsauna tõttu.

"Aga hea uudis on see, et olen saanud aru, et keskkonnaamet jõuab juunikuu sees otsuseni ja siis peaks kõik asjad korda saama," ütles Tamm.

Tamm ei välistanud, et ta võib keskkonnakomisjoni juhi kohal ka ise jätkata. "Võib-olla olen minagi üks kandidaatidest jätkama," ütles ta.

Tamme sõnul on tema tagasiastumine keskkonnaameti juhi kohalt meedia poolt üles puhutud ning sellist otsust tehtud ei ole.

"See esimene uudis oli siiski see, et mina ütlesin, et seni, kuni keskkonnaamet uurib minu metsaraiet, ei ole väga mõistlik olla selles ametis ja pakkusin välja, et võib-olla seda ametit võiks pidada Züleyxa Izmailova. Ja siis fraktsioon arutas seda. Seda otsust ei saanud ka sellepärast olla, et kui see uudis tuli, siis ei olnud veel fraktsiooni koosolekut ega ka juhatuse koosolekut. Seega ei saanud ka sellist otsust olla. Kuidagi lipsas ajakirjandusse väide, et selline otsus on tehtud, see oli kuidagi ennatlik," rääkis Tamm.

Eesti 200 teatas Izmailova saamisest keskkonnakomisjoni juhiks

Ajakirjandusse "lipsas" aga erakonna Eesti 200 enda poolt 2. juunil saadetud pressiteade, mille ERR avaldab uuesti muutmata kujul.

Pressiteade

02.06.2023

Eesti 200

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimeheks saab Züleyxa Izmailova

Eesti 200 asendab Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe kohal Tarmo Tamme Züleyxa Izmailovaga.

"Kliimaseaduse valguses on tarvis, et keskkonnakomisjoni esimees saaks täielikult pühenduda seadusloomele ja huvigruppide kaasamisele, kus on esindatud nii puidutööstusvaldkond kui ka vabatahtlik keskkonnakaitse," sõnas Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni esimees Marek Reinaas.

Tema hinnangul on Züleyxa Izmailova uue põlvkonna poliitik, kes sobib igati tagama, et saavutataks koalitsioonileppes sõnastatud eesmärgid nagu rohepöörde elluviimine ning ringmajanduse ja rohemajanduse edendamine.

"Tarmol on vaja enda asjad korda saada ning meil nüüd on fraktsioonis erakonna kliimaprogrammi autor, kes on keskkonnateemadele suurepärane eestvedaja," lausus Reinaas.

Izmailova kandideeris märtsikuistel riigikogu valimistel Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas.

Keskkonnaamet on algatanud Tarmo Tamme suhtes väärteomenetluse, selgitamaks talle Käsmu külas kuuluvatel asuvatel kinnistutel toimunud raieid.

Erakond kinnitab muudatuse esmaspäeva hommikul toimuval fraktsiooni koosolekul.

Izmailova arvestab siiski keskkonnakomisjoni juhiks saamisega

Züleyxa Izmailova ütles ERR-ile, et tekkinud segadus on kahetsusväärne.

"Eile pidin juba tegelikult osalema keskkonnakomisjoni istungil. Aga ilmselt jääb siis see periood nüüd sügisesse. Otsus (Izmailova asumise kohta keskkonnakomisjoni juhiks - toim.) on fraktsiooni poolt jõus, mingit muud otsust ei ole vahepeal toimunud, arutelu pole toimunud. Seega ilmselt sügisel saab selle teema juurde tagasi tulla," kommenteeris Izmailova.

ERR-i küsimusele, et kui temast ikkagi keskkonnakomisjoni juhti ei saa, siis, kas selline erakonna käitumine võib tõugata teda erakonnast lahkuma ja riigikogus aknaaluseks asuma, vastas Izmailova eitavalt.

"Kindlasti mitte. Keskkonnakomisjoni juhi töö on väga keeruline töö. Kui meil peaks fraktsioonis tõesti leiduma inimene, kes seda teeb minust paremini, siis ma hääletan tema poolt," lausus Izmailova.

Teisipäeval oli kevadistungjärgu viimane keskkonnakomisjoni koosolek, mis toimus ilma Tarmo Tammeta.