Grosberg: tõenäoliselt käivitab Venemaa lähiajal uue mobilisatsioonilaine

Grosberg rääkis, et kuigi kõige põletavam küsimus on millal algab Ukraina vastupealetung, siis vastus sellele on, et ei tea. "See on kindlasti selline asi,

mida üritatakse varjata viimase hetkeni, sest üllatus igas sõjas ja igas edukas lahingus on kõige tähtsam asi," sõnas Grosberg.

Samas märkis ta, et ettevalmistused pealetungiks on selgelt näha. "Ukraina relvajõud on viimastel nädalatel eelkõige läbi viinud kujundavaid operatsioone selleks, et saavutada võimalikku head positsiooni selle pealetungi alustamiseks ja eelkõige on rünnatud Vene Föderatsiooni relvajõudude juhtimise ja logistikaüksuseid. Hävitatud on eelkõige sellist tehnikat ja varustust, mis kõige rohkem takistab pealetungi, eelkõige õhutõrjet, suurtükke ja tanke," lausus Grosberg.

Ühe näitena tõi Grosberg välja Venemaa kaotused Mariupolis, kus ukrainlaste õnnestunud baasile tehtud raketilöögi tulemusena sai hukka vähemalt 200 Vene sõjaväelast.

Ta pakkus, et tõenäoliselt näeme lähenevatel päevadel järjest rohkem rindest kaugemale jäävaid logistika ja juhtimispunktide vastaseid rünnakuid.

Grosbergi sõnul on Venemaa relvajõudude rünnakute arv eriti just maikuus tugevas langustrendis. "Toimub Vene Föderatsiooni üksuste reorganiseerimine

ja väljavahetamine. Need üksused, kes on juba mõningad kuud piiril olnud,

vahetatakse välja värskemate, täiendust saanud üksustega, kaotused lapitakse ja seda kõike oodatava pealetungi alguseks. Ja samamoodi on peamine rõhk on olnud kaitseettevalmistusel rünnakuoperatsioone selle võrra vähem läbi viidud," rääkis Grosberg.

Grosbergi sõnul on rindel jõudude vahekord tänaseks üks ühele, sest Venemaa on suutnud oma septembris alanud mobilisatsiooniga kaotusi asendada. "Selleks, et edukat pealetungi läbi viia oleks vaja kolmekordset ülekaalu ründaval pool," lausus ta.

1. aprillil välja kuulutatud värbamiskampaania Venemaal ei ole Grosbergi sõnul suurt edu toonud.

"Kõiki neid nüansse arvesse võttes on väga suur tõenäosus, et mingil hetkel käivitatakse sarnane mobilisatsioonilaine, nagu seda oli eelmise aasta septembris. Lihtsalt selleks, et Vene Föderatsioon oma soovitud eesmärke suudaks täita, on sellist asja kindlasti vaja," ütles Grosberg.

Rääkides veel Bahmutist ütles Grosberg, et Wagneri grupp on alustanud linnast ära liikumist ja selle linna üleandmist relvajõududele, peamiselt tegeletakse Bahmutis kaitse ülesehitamisega. "Prigožini enda sõnade kohaselt peaks Wagner Bahmutist lahkuma 5. juuniks ja täielikult üle anda andma. Ka meie näeme, et esimesed üksused sealt piirkonnast on hakanud ära liikuma," sõnas Grosberg.

"Sisuliselt kaotas selle üheksa kuud kestnud Bahmuti lahingu käigus Vene Föderatsioon umbes 40 000 inimese ringis. Tegemist on jäädavate kaotustega, ehk nii surnute, teadmata kadunute kui ka väga raskelt haavatutega," ütles Grosberg.