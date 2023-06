USA-s loodi mais 339 000 töökohta

USA tööministeerium teatas reedel, et riigis loodi mais 339 000 töökohta.

Analüütikud eeldasid varem, et riigis luuakse 195 000 töökohta. Töötuse määr tõusis siiski 3,4 protsendilt 3,7 protsendini. Tööhõive ja palgakasv on peamised inflatsiooni vedajad. Palgakasv oli mais 4,3 protsendi juures.

Viimased tööturu andmed viitavad sellele, et USA föderaalreserv jätkab intressimäärade tõstmist, vahendas Financial Times.

Föderaalreserv on viimase aasta jooksul tõstnud mitu korda intressimäärasid, nende sammude eesmärk on inflatsiooni viimine kahe protsendi juurde. Majandusteadlased eeldavad, et föderaalreserv saavutab oma eesmärgi, kui palgakasv aeglustub 3,5 protsendini.