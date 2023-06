WSJ: USA energiahiiglased plaanivad alustada äritegevust Alžeerias

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel peavad Exxon ja Chevron läbirääkimisi Alžeeria võimudega kokkuleppe üle, mis võimaldaks USA energiahiiglastel alustada äritegevust gaasirikkas Põhja-Aafrika riigis.

Euroopa riigid otsivad Ukraina sõja tõttu alternatiivseid gaasitarnijaid. Alžeeriast on saanud Euroopa jaoks tähtis maagaasi tarnija. Alžeeria riiklik nafta- ja gaasifirma Sonatrach peab nüüd läbirääkimisi Exxoni ja Chevroniga, vahendas The Wall Street Journal.

"Ma käin Sonatrachile peale, sest me peame oma võimsust suurendama," ütles Alžeeria energiamninister Mohamed Arkab.

Alžeeriat ühendab Euroopaga kolm torujuhet, mis annab riigile konkurentsieelise kaugemate tarnijate ees, nagu USA ja Katar. Mõlemad riigid tarnivad Euroopasse veeldatud maagaasi.

Exxon ja Chevron teenisid eelmisel aastal kõrgete naftahindade tõttu rekordilise kasumi ja plaanivad seetõttu suurendada nafta- ja gaasitootmist. Mõlemad firmad otsivad uusi tootmisallikaid ja panustavad, et järgmistel aastatel nõudlus maagaasi järele kasvab.

Arkab kohtus Chevroni tegevjuhiga selle aasta alguses Houstonis, kus toimus ülemaailmne energiakonverents. Sonatrachi juhid kohtusid oma Exxoni kolleegidega.

Exxoni pressiesindaja ütles, et firma on pidanud Sonatrachiga läbirääkimisi. Chevron teatas, et sõlmis Alžeeria võimudega lepingu, mis võimaldab firmale ligipääsu kolmele tootmisallikale.