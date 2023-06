Zelenski seadis NATO tippkohtumisel osalemise tingimuseks liikmeks saamise lubaduse

"Ma arvan, et mõned NATO riigid kardavad nii väga Venemaad, et ei taha Ukrainat allianssi lasta. Kui meile ei anta Vilniuses signaali, siis ma arvan, et Ukrainal ei ole mõtet selle tippkohtumisel osaleda," ütles Zelenski usutluses väljaandele The Wall Street Journal.

Zelenski sõnul ta mõistab, et Ukrainat ei saa NATO-sse võtta, kui tema riik peab sõda, kuid Kiievi jaoks on eluliselt tähtis kuulda Vilniusest sõnumit, et ta saab võimaluse NATO liikmeks astuda, kui sõda on läbi.

Ukraina president ütles, et ei tea, kas tema riik saab Vilniuses signaali, mida loodab.

NATO tippkohtumine toimub Vilniuses 11.-12. juulil.