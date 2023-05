Seeder soovitab kaaluda poliitiliste sihtasutuste tegevuse reguleerimist

"Loomulikult erinevad sihtasutused – olgu see SALK (Sihtasutus Liberaalne Kodanik) või SAPTK (Sihtasutus Perekoonna ja Traditsiooni Kaitseks) – kõik nad mõjutavad ka poliitikat. Aga samas erakondade reeglid nendele ei laiene – olgu see rahastamine või muu tegevus. Nii et see on mõtlemise koht, kuidas Eestis poliitikat kujundatakse," rääkis Seeder kolmapäeval "Esimeses stuudios.

Kommenteerides kolmapäeval Eesti Ekspressis ilmunud artiklit, milles selgub, kuidas SALK valimiste eel poliitikat mõjutas, aidates Reformierakonnal, Eesti 200-l ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal valimistel edu saavutada, tõdes Seeder, et sellel oli kindlasti mõju.

"Eks nad on ikka on mõjutanud. Nad on ju ise öelnud - ma ei toetu ainult Ekspressi artiklile - aga nad on ise enne valimisi öelnud, et nad koordineerivad liberaalsete erakondade tegevust ja nende rahastamist," rääkis Isamaa liider. "Ja siin on mõtlemist ka parlamendile, sest erakondade rahastamine on meil ju väga täpselt normeeritud."

"See ilukirjanduslik teos (Seeder peab silmas Eesti Ekspressi artiklit - toim.) ei pruugi küll täielikult tõele vastata, aga kahtlemata, nii nagu seal kirjas, ka meie, kes me poliitilisel välja tegutseme, tunnetasime, et koostöö käib. Ja kui kolm erakonda teevad strateegilist koostööd ja nende aju ja staap asub väljaspool neid, mis ka seal Ekspressi artiklis on väga selgelt välja toodud, siis on see meie seadusandluse kujundamisel tulevikuks mõtlemise koht," rääkis Seeder.

Samas rõhutas Isamaa esimees, et tema erakond ei hakkaks selliselt kunagi kellegagi koostööd tegema: "Ma jätkuvalt räägin, et Isamaa on valmis tegema koostööd kõigi parlamendierakondadega. Aga ma ei kujuta ette, et mee teeksime sellist strateegilist koostööd EKRE või Keskerakonnaga. Me iga erakond eraldi ja iseseisvalt toimetame ja tegutseme. Ja pärast valimisi, kui valija on andnud mandaadi, siis oleme valmis vastavalt sellele, milliseks on kujunenud jõudude vahekord, tegema koostööd erinevate parlamendierakondadega."

Seeder süüdistas Kallast juba eelnevas negatiivses hoiakus

Seeder rääkis ka sellest, et valimised võitnud Reformierakonna esimehel, peaminister Kaja Kallasel oli juba algusest peale negatiivne hoiak praeguse opositsiooni suhtes.

"Selle parlamendi kultuurituse kammertooni andis ju peaminister oma esimese kõnega, kui ta tuli parlamendilt volitusi saama valitsuse moodustamiseks. Ei olnud veel opositsioon sõna võtnud, ei olnud keegi veel rakendanud obstruktsiooni, president on just kõne pidanud – ja siis tuleb peaminister ja ütleb opositsioonile: ei ole mõtet peeglit süüdistada, kui teie lõust on kõver. See kammertoon ja see provokatiivne stiil, millega peaminister tuli parlamendi ette, see andis selle kammertoni, selle õhkkonna," rääkis Seeder. "Ma olen olnud mitmes parlamendis ja selle avaistungil, aga sellist õhkkonda ei ole kordagi valimiste võitja loonud nagu sellel korral see peaministri poolt sai loodud."

Isamaa esimehe hinnangul ei oleks tohtinud enne valimisi välistada koostööd ühegi riigikokku saanud erakonnaga - nagu Isamaa ka tegi - oleks pidanud läbi rääkima kõigiga.

"Kõik, kes on demokraatlikel valimistel saanud mandaadi, väärivad, et nendega räägitaks läbi, et nad parlamendis kaasataks. Mina Kaja Kallase asemel oleks kaasanud kõik erakonnad läbirääkimistelaua taha," ütles ta.

Vastasseisu lahendamiseks tuleks opositsioon kaasata

Rääkides sellest, kuidas oleks võimalik lahendada praegu parlamendis kujunenud vastasseis, märkis Isamaa liider, et koalitsioon peaks andma rohkem aega seaduseelnõude arutamiseks, et oleks võimalik kaasata huvirühmasid ning opositsioonil oma sõna öelda ning et opositsiooni ettepanekutega ka sisuliselt arvestatakse.

Tõi tõi välja Isamaa esitatud ettepanekud, kuid tõdes, et koalitsioon pole neile isegi vastanud.

Seeder: minu teada on Humal ja Pruunsild ausad mehed

Kommenteerides kolmapäeval tulnud teadet, et kaitsepolitsei kahtlustab Isamaa liikmetest Tartu abilinnapead Priit Humalat toimingupiirangu rikkumises ja ettevõtjat Parvel Pruunsilda sellele kaasa aitamises, ütles Seeder, et teab juhtunust ainult nii palju, kui meedias on avaldatud ning tema hinnangul mõlemad ausad mehed.

"Tunnen mõlemat väga pikka aega ja leian, et tegu on ausate ja tegusate inimestega," ütles Seeder.

Ta viitas ka sellele, et Tartu abilinnapeadele on prokuratuur ka varem kahtlustusi ja süüdistusi esitatud, kuid ükski neist pole seni lõppenud süüdimõistmisega.

"Ma arvan, et siin on ka õiguskaitseorgaistel väga tõsiselt põhjust öelda, millega tegeletakse," lisas ta ja soovis, et lahendus saabuks võimalikult ruttu ning inimesed ei peaks ootamisega veelgi suuremat kahju kandma.

Seeder ei välista tulevikus uuesti esimeheks kandideerimist

Rääkides oma otsusest Isamaa esimehe amet maha panna, viitas Seeder sellele, et kolmest uue esimehe kandidaadist kaks (Urmas Reinsalu ja Tõnis Lukas) on ka varem esimehe kohal tegutsenud ning see näitab, et ka temal on võimalus sellele kohale naasta.

Seeder nimetas oma saavutustena pensionireformi ja eestikeelsele haridusele üleminekut ning kodurahu taatsamist erakonnas. "Separatism erakonnas on lahendatud, kodurahu taastatud koos sõnavabaduse jätkumisega erakonnas. Leidsin, et õige aeg, teatepulk üle anda, mis ei tähenda, et poliitikast lahkun," ütles ta.

Seweder ei ülenud, keda ta kolmest kandidaadist Isamaa juhi kohale - Lukas, Reinsalu või Lea Danilson-Järg - toetab.